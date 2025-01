Guillermo Brown homenajea a su ex kinesiólogo: el consultorio medico se llamará «Gustavo García»

El pasado viernes en un acto encabezado por el presidente del Club Guillermo Brown, Mariano Eliceche y en el Estadio Raúl Conti, se realizó un homenaje al ex kinesiólogo y destacado colaborador de la institución, Gustavo García.

Fue un emotivo evento en el que se nombró al consultorio del Departamento Médico como “Gustavo García” poniendo en valor y reconociendo el trabajo de quien hoy en día lidera la pagina web BrownDosMil.

En emotivo homenaje a Gustavo García

El homenaje contó con la participación de integrantes de la Comisión Directiva; familiares de Gustavo García; socios e hinchas del club que se acercaron al predio para ser parte del evento.

El presidente del Club Brown, Mariano Eliceche consideró «que el consultorio del Departamento Médico lleve el nombre de ‘Gustavo García’, es un reconocimiento a todos los socios que trabajan por el club”, destacando que “socios como García, son los que nos dan esa identidad ‘browniana’ que nos llena de orgullo”.

Estos reconocimientos reafirman el compromiso social que tiene Guillermo Brown con la sociedad, buscando poner en valor el capital humano que, de diferentes formas y maneras, integran el club.

En la oportunidad, Eliceche aseguró que “este homenaje es muy especial para toda la familia de Guillermo Brown. Gustavo García es una persona que hace muchos años acompaña desinteresadamente al club y estos reconocimientos ponen en valor la vida social del club y el trabajo silencioso de los socios”.

Por su parte, Gustavo García destacó que “en lo personal es una enorme sorpresa, no la esperaba. Siempre digo que el que se acerca a trabajar en un club, lo hace para colaborar, para poner su granito de arena. El hincha de Brown no le pide nada al club, sino que viene a dar lo que tiene”.

“Quiero agradecer al presidente del club, Mariano Eliceche, que fue el que me lo comunicó y a todos los chicos de la nueva Comisión Directiva por este emocionante reconocimiento. Creo que los hinchas no tenemos que pedirle al club, sino que tenemos que darle lo que podamos, eso es lo que yo traté de hacer durante más de 30 años”, destacó.

García resaltó que “en lo personal, siempre remarco que el hincha no tiene que exigirle ni pedirle nada al club, porque nos dio un montón de alegrías. Muchos no toman dimensión de los logros de Brown. ¿Cuántos clubes del país, que han tenido más nombre que Brown, no consiguieron lo que consiguió el club deportivamente en estos últimos 25 años? Creo que al club lo hace la gente, el hincha tiene que tratar de sumar desde donde pueda, la fuerza del equipo la tiene que dar la gente».

«Necesitamos del hincha de Brown, que estén unidos, que apoyen para mantener todo lo que se ha logrado y para que sigamos creciendo», sostuvo García, quien hoy en día sostiene el sitio web partidario BrownDosMil y sus correspondientes redes sociales, compartiendo constante información e historia de «la Banda».