ATE convoca a asamblea en la ex Esma en rechazo del cierre del Centro Cultural Haroldo Conti

Trabajadores de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación convocaron a concentrarse en la puerta de la sede del Espacio Memoria ex ESMA, hoy a partir de las 10, para realizar una asamblea unificada en rechazo de lo que denuncian como “cierre” del Centro Cultural Haroldo Conti por parte del Gobierno nacional.

Según informó la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), este martes 31 de diciembre el secretario de Derechos Humanos, Alberto Baños, decidió cerrar el Centro Cultural Haroldo Conti notificando a los trabajadores que no debían concurrir a su lugar de trabajo hasta nuevo aviso por una “reestructuración”.

Según detalló ATE, los empleados recibieron mensajes de WhatsApp en sus teléfonos que además del cierre de su lugar de trabajo, les anunciaba que quedaban en guardia pasiva y que no debían presentarse a trabajar a partir del 2 de enero.

El gremio denunció que a lo largo de 2024 el Centro Cultural Haroldo Conti funcionó sin presupuesto, y que la programación de actividades fue realizada por los propios trabajadores sin una dirección por parte de la Secretaría.