Movilización pacífica en Río Senguer por la falta de médicos e insumos en el hospital local

La comunidad de Río Senguer protagonizó una movilización pacífica este lunes por la tarde para visibilizar la crítica situación del hospital local, que desde el 15 de diciembre no cuenta con atención médica. Vecinos y trabajadores del nosocomio se reunieron para expresar su preocupación ante la falta de médicos e insumos esenciales.

De acuerdo con declaraciones de los empleados del hospital, la problemática no es nueva: “Hace un año que no contamos con bioquímicos y, desde el 15 de diciembre, estamos sin médicos. Se esperaba la llegada de profesionales para cubrir la vacante de la única médica que tenemos, pero aún no han llegado”, señalaron.

La movilización se da en un contexto crítico, ya que en los próximos días se llevará a cabo una nueva edición de la Fiesta Nacional de Gato y Mancha, evento que atrae a numerosos visitantes. Sin embargo, la falta de cobertura médica podría afectar tanto a los residentes como a los asistentes al evento.

La comunidad reclama respuestas urgentes por parte de las autoridades sanitarias para garantizar el derecho a la salud y la seguridad de los habitantes de la localidad.