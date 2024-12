Javier Milei llegó a Montevideo para participar de la cumbre del Mercosur

El Presidente arribó al país vecino y tendrá la primera participación en la cumbre regional.

El presidente Javier Milei arribó a la ciudad de Montevideo para participar por primera vez de la Cumbre de Líderes del Mercosur que se realizará en la ciudad uruguaya y en la que Argentina asumirá la presidencia «pro tempore» del bloque regional.

El mandatario llegó a las 7:32 a la ciudad uruguaya y tendrá la primera participación en la cumbre regional después de no haber asistido al encuentro que se realizó en julio último en Asunción del Paraguay, ocasión en que el país estuvo representado por la entonces canciller Diana Mondino.

Minutos antes de las 9, el Presidente llegó a la sede del Mercosur ubicada sobre la Rambla Wilson de Montevideo, junto a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el ministro de Economía, Luis Caputo; y el canciller, Gerardo Werthein.

El libertario fue recibido por el mandatario saliente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, quien le brindó un cálido abrazo e intercambiaron. “¿Cómo estamos?”, se lo escuchó decir al uruguayo que dedicó algunos momentos para saludar a la delegación argentina en la previa a la foto protocolar del evento que dará inicio con la llegada de los jefes de Estado.

En Casa Rosada vaticinan la posibilidad de que el mandatario proponga la eliminación de la norma que no permite negociar tratados de libre comercio con terceros sin la aprobación de los socios, y pese a las primeras versiones que circularon, descartan la posibilidades de romper con el bloque de no ser escuchados.

El propio Milei considera que “el Mercosur no funciona para lo que fue creado” y aunque considera que “en estas condiciones a la Argentina no le sirve», los beneficios de pertenecer al bloque hacen que la decisión de retirarse sean lejanas.

En el ideal libertario apuestan a poder elaborar tratados de libre comercio bilaterales sin la necesidad de tener que solicitar el permiso del resto de los países miembros, y hasta incluso fantasean con establecer un mercado común, de libre comercio, y “no solo para industriales de San Pablo”.

“La idea es trazar tratados libre comercio entre los países que componen el bloque y con el mundo”, precisó una importante fuente.

Además de la Argentina, integran el Mercosur Brasil, Paraguay y Uruguay, tras la suspensión de Venezuela en 2016, y Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam y Bolivia lo hacen como estados asociados.

Se espera que el pedido de flexibilización de las normas no cuente con mayores aliados, y hasta incluso podría abrir un nuevo foco de conflicto con el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, quien brega por avanzar en un tratado con la Unión Europea, pese a los rechazos de Francia.