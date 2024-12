Final peleadísima: Bake Off Famosos ya tiene dos finalistas

El reality de Telefe se acerca a la recta final.

Bake Off Famosos está a un paso de la recta final y ya definió a sus dos finalistas que pelearán por el título de Mejor pastelera. Ayer, una participante se despidió del reality tras no poder deslumbrar con la prueba técnica.

Vero Lozano, Cande Molfese y Cami Homs debieron recrear una torta con forma de casa color rosa con una imitación de pétalos de rosa.

El jurado, conformado por Damián Betular, Maru Botana y Christophe Krywonis, felicitó a las tres participantes por haber llegado a la última instancia de la competencia y les dijo que se disfruten el momento porque “se la merecen las tres”.

“Personalmente, me voy a fijar en el sabor y que sea la réplica exacta de lo que vemos acá”, dijo el francés.

Al finalizar el desafío, Wanda reunió a las tres participantes para darle la buena noticia a Cande Molfese, se convirtió en la primera finalista de esta edición. Minutos después, la conductora anunció que Cami Homs se le unirá en la competencia final.

La conductora Vero Lozano se despidió del reality con un emocionante compilado de sus mejores momentos en el programa, dejando pasar a Cami Homs y Cande Molfese a la final.