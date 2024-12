El repudiable comentario racista de Mauro Icardi hacia L-Gante en un chat con Wanda Nara

Diieron a conocer unas capturas de pantalla entre la ex pareja, donde dejan relucir destrató hacía la conductora de Telefe y discriminación hacía el músico.

La pelea mediática entre Mauro Icardi y Wanda Nara continua latente tras la última difusión de unos chats entre ellos, donde se ve el maltrato que el futbolista ejercía sobre la rubia. Además de un comentario racista hacia su nueva pareja, L-Gante.

“Estos chats están en el expediente. Son chats que presenta Ana Rosenfeld. Son chats en los que Wanda vuelve a exponer a Mauro Icardi, cómo la trata”, anticipó Guido Záffora en Intrusos.

La conversación deja a relucir que los destratos habrían comenzado en junio de este año.

Qué decían los escandalosos chats entre Mauro Icardi y Wanda Nara

“Tendría que ponerme de novio con la China y regalarle todo y seguirle el histeriqueo para que se la dé de millonaria como hacés vos”, le escribió el futbolista a la conductora de Bake Off, y agregó: “Pero después venís con los discursos de víctima, que soy mala persona y todo el circo que armás, como siempre”.

“¡Caradura! Me da risa. 8.30 de la mañana volviste para ir a verte con el negro de mierda de L-Gante. Después te lamentás. O a tu mama ¿qué excusa le vas a vender ahora? ¿Que estoy enfermo? ¿Que no te dejo dormir? A la pobre enfermita”, siguió.