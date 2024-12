Crimen de la enfermera: liberaron al único detenido

Los testigos del caso no lo pudieron reconocer y de este modo fue excarcelado.

El único detenido que tenía el caso por el crimen de la enfermera del Hospital Churruca durante un robo en Rafael Castillo fue liberado luego de que ningún testigo lo haya podido reconocer. De esta manera, no hay aprehendidos por el asesinato de Eliana Gómez.

Conforme a lo comentado por Javier, sobrino del detenido Mariano Macena, la Policía había agarrado a un “perejil” y aunque contó que tenía varios “antecedentes” por robo al estar “metido en la droga”, aseguró que su tío no es el responsable del asesinato.

Horas después las autoridades confirmaron que Macena fue liberado debido a que los testigos no pudieron reconocerlo como partícipe del robo y crimen de la enfermera.

El fin de semana, a menos de 24 horas del caso, la ministra Patricia Bullrich celebró en sus redes sociales la aprehensión del hombre de 37 años: “Detuvimos a este malnacido, reconocido por testigos como el asesino de Eliana Gómez, la enfermera de la PFA. Este sujeto, conocido como ‘El Oreja’, tiene 37 años y fue capturado hace minutos en Rafael Castillo, La Matanza”.

“Gracias a tareas de inteligencia, lo localizamos vendiendo golosinas de forma ambulante en la Plaza Atalaya y, en colaboración con la Policía de la Provincia de Buenos Aires, lo detuvimos. ¡A la cárcel y sin perdón!”, continuó la funcionaria.

Aun así, tiempo después se anunció que Macena fue excarcelado y de este modo la causa quedó sin detenidos.

Ahora la investigación avanza para lograr capturar a los dos acusados del hecho, quienes quedaron registrados por las cámaras de seguridad.