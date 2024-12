Bartolomé Abdala asegura que es válida la sesión del Senado que destituyó a Edgardo Kueider

La controversia se desató porque Villarruel presidió la sesión cuando el presidente Javier Milei estaba viajando a Italia.

El presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, aseguró que es «válida» la sesión realizada en el Senado donde se expulsó a Edgardo Kueider ya que vicepresidenta Victoria Villarruel asumió la Presidencia cuando ya había concluido la deliberación del cuerpo legislativo.

El Senado realizó una sesión especial donde expulsó por 60 votos al senador de Unidad Federal, Kueider, quien fue detenido en Paraguay con más de 200 mil dólares en efectivo que no pudo justificar.

La controversia se desató porque Villarruel presidió la sesión cuando el presidente Javier Milei estaba viajando a Italia.

En diálogo con el programa «Esta Mañana» por Radio Rivadavia, agregó: «Nosotros nos hemos ajustado 100% al reglamento y a la Constitución. según lo dice el artículo 88 de la Constitución, asume cargo de presidencia una vez que es notificada por el escribano, y eso ocurrió después».

«De hecho, tampoco hubiera afectado, porque la doctora Villarruel, solamente vota en caso de empate, y no hubo empate, o sea que tampoco se vio afectada la voluntad del cuerpo en este caso», añadió.

Al ser consultado si hubo un intento del Gobierno por tratar de evitar que se sancione a Kueider, Abdala rechazó que lo hayan querido proteger y destacó que desde la Libertad Avanza plantearon que era necesario aplicar una sanción «ante los hechos antidecorosos de este senador».

Dijo por eso se presentó un proyecto para pedir la suspensión del legislador hasta el primero de marzo. «Se hizo el debate y luego, en el cuarto intermedio, se resolvió el tema de la expulsión, lo que sí estaba claro que este hecho antidecoroso no podía no tener ningún tipo de sanción» ya que tenía la particularidad que a Kueider lo detuvieron «infraganti».

Al ser consultado por el periodista Marcelo Longobardi cuál era la relación que tenían con Kueider, Abdala señaló que el vínculo formal «lo teníamos más con el presidente del bloque, Carlos » Camau»-Espíndola, que con él directamente», aunque dijo que en los momentos que tuvieron que compartir el trabajo fue «una relación cordial»