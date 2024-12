Alimentar con algas al ganado podría reducir en un 40% las emisiones de metano

Un nuevo estudio revela que alimentar al ganado con algas produce una reducción en las emisiones de metano de casi un 40%. Investigadores de la Universidad de California, Davis, demostraron que un suplemento de algas en la dieta del ganado de pastoreo puede ser una solución innovadora para hacer la ganadería más sostenible.

Publicados en Proceedings of the National Academy of Sciences, estos hallazgos representan un avance significativo en la reducción de emisiones de metano.

El metano y ganadería

El metano es un potente gas de efecto invernadero y el ganado es responsable del 14,5% de las emisiones globales. La digestión de alimentos ricos en fibra, como el pasto, produce metano que los animales emiten al eructar. En Estados Unidos, hay aproximadamente 9 millones de vacas lecheras y más de 64 millones de reses de carne, muchas en sistemas de pastoreo.

Desafíos y soluciones

Alimentar a ganado de pastoreo con aditivos representa un desafío logístico. Sin embargo, los ganaderos suelen complementar la alimentación en invierno o cuando escasea el pasto, abriendo una oportunidad para introducir suplementos de algas.

En un experimento con 24 novillos en Montana, el grupo que recibió el suplemento de algas redujo sus emisiones de metano en casi un 40%.

Implementación Práctica

El uso de algas en bloques de sal o suplementos similares podría simplificar la implementación de esta solución en sistemas de pastoreo. Esto permitiría a los ganaderos reducir las emisiones sin alterar significativamente sus prácticas de manejo.

Beneficios Globales en la Reducción de Emisiones de Metano

Además de su impacto ambiental, este enfoque podría beneficiar a millones de personas que dependen de la ganadería pastoral, especialmente en regiones vulnerables al cambio climático. Mejorar la eficiencia en la producción ganadera es esencial para satisfacer la creciente demanda de carne sin aumentar las emisiones de gases de efecto invernadero.

Futuro Sostenible

La inclusión de algas como suplemento alimenticio para el ganado en pastoreo se presenta como una solución prometedora para mitigar las emisiones de metano. Si se implementa a gran escala, este enfoque podría jugar un papel crucial en la lucha contra el cambio climático y en la transición hacia sistemas alimentarios más sostenibles.