Vidal busca “recuperar tiempo perdido para darle dignidad a nuestros vecinos”

En un acto celebrado en la localidad de Perito Moreno, el gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, acompañado por el intendente Matías Treppo y el presidente del Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda (IDUV), Cristian Mansilla, entregó nuevas viviendas a familias de la comunidad, como parte del compromiso provincial de concluir obras pendientes y mejorar la calidad de vida en la región.

El intendente Matías Treppo agradeció “el trabajo de Cristian Mansilla, quien siempre estuvo a disposición” y valoró el esfuerzo conjunto con el IDUV para finalizar un proyecto tan esperado por la comunidad. También subrayó la importancia de concluir obras inconclusas y la responsabilidad de no prometer “obras faraónicas”, destacando el impacto tangible de estas viviendas en la vida de los vecinos de Perito Moreno.

Por su parte, el gobernador Claudio Vidal expresó su gratitud por “el trabajo que todos vienen realizando, tanto quienes ocupamos lugares de decisión en la provincia o en los municipios, en fin, todos los que somos parte de la sociedad. Hoy se cumple el sueño de la vivienda propia para los vecinos de Perito Moreno”.

Además, remarcó que, a pesar de los desafíos económicos que enfrenta la provincia, no se detendrá el avance en el desarrollo de Santa Cruz. “Cada día que nos levantamos sabemos que tenemos que trabajar por las familias santacruceñas, siempre por el bien común”, enfatizó.

Vidal también señaló que “quedaron muchas obras abandonadas” y que esta gestión busca concretar proyectos que respondan a necesidades reales. “Hemos recuperado el salario y apostamos a recuperar la educación pública”, subrayó, al tiempo que hizo un llamado a la comunidad para mantener la unidad y el enfoque en el bien común.

“En Santa Cruz es necesario madurar. No hay tiempo para peleas; tenemos que avanzar y sacar la provincia adelante”, concluyó.