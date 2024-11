La fuerte caída del escenario que sufrió Paco Amoroso durante un concierto en la ciudad de México: el video

El cantante terminó siendo hospitalizado tras una mala pisada que le ocasionó el accidente. La reacción de su compañero Ca7riel y de sus seguidoresEl pasado fin de semana, el reconocido músicoprotagonizó un momento impactante durante su presentación en el Foro Puebla de Ciudad de México,Mientras ambos interpretaban su éxito El único, Paco, en medio de una coreografía al borde del escenario,La escena, que fue captada en video, muestra cómo el artista no alcanzó a protegerse con los brazos, lo que provocó un fuerte impacto que alarmó tanto a sus compañeros como al público presente.La situación generó momentos de tensión entre los asistentes, que no tardaron en expresar su preocupación. De inmediato, el equipo de producción asistió al músico, quienAllí, tras realizarse diversos estudios, los médicos confirmaron queun alivio tanto para los fans como para el propio Paco.Pese al impacto de la caída, Paco demostró su sentido del humor y tranquilidad al compartir su experiencia en sus redes sociales. En un posteo de Instagram, subió un video que documenta el accidente junto con imágenes en las que aparece en una silla de ruedas desde el hospital.Gracias CDMX estuvo increíble!!! Esto sigue”, escribió el artista ante sus más de 636 mil seguidores.La publicación fue rápidamente inundada con mensajes de apoyo y bromas amistosas, incluidos comentarios de figuras como Ca7riel, quien escribió:También se sumaron personalidades comoquienes dejaron emoticones y palabras de aliento. Otro de los mensajes destacados fue el del actorque comentó: “¡Paquito no se quiebra!”.Por su parte,compartió en sus historias de Instagram una imagen impactante del momento exacto en que Paco cayó. “Mi pana”, escribió acompañando la postal que muestra el instante del accidente.A pesar del percance, Paco Amoroso dejó claro que el espectáculo debe continuar. Junto ael artista confirmó que seguirán adelante con las fechas programadas de su gira en México, incluyendo presentaciones este jueves 21 de noviembre en el Foro Tims de Monterrey, el viernes en el Foro Arpa de Querétaro y el sábado en el festivalen Puebla. “Esto sigue”, aseguró Paco en su publicación, reflejando la fortaleza y compromiso de los artistas con sus seguidores.