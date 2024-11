¿Chau pasaportes? La nueva tecnología que busca reemplazar el papel en los aeropuertos

La tecnología es un rubro que no para de crecer y realizar avances a pasos agigantados, facilitándolos la vida a millones de personas que vivimos en el caos día tras día y nos favorecen los sistemas automatizados. Una de las incorporaciones más recientes es el reconocimiento facial en celulares y aplicaciones, que no solo aseguran nuestros dispositivos, sino que aceleran algunos trámites.

El Aeropuerto Internacional Zayed, situado en Abu Dhabi, capital de Emiratos Árabes Unidos, está comenzando a utilizar la tecnología de reconocimiento facial en todos sus puntos de control, buscando sustituir completamente el uso de documentos físicos, como pasaportes e identificaciones, durante el proceso de revisión y embarque de los viajeros.

Cómo funciona el reconocimiento facial en los aeropuertos

Muchas personas están familiarizadas con la tecnología de reconocimiento facial a través de FaceID que se usa para desbloquear iPhones y demás formatos que aplican a celulares Android. También se puede ver en aplicaciones de bancos para evitar las estafas y robos. Por lo general, esta no depende de una base de datos masiva de fotos para determinar la identidad de una persona, simplemente identifica y reconoce a un individuo como el único propietario del dispositivo, a la vez que limita el acceso a otros.

El reconocimiento facial se basa en datos biométricos, que son características físicas únicas de una persona, como su rostro, iris o voz. Al capturar una imagen del rostro, el sistema la compara con una base de datos de rostros almacenados para verificar la identidad del individuo. En el caso del aeropuerto, permite que los pasajeros sean reconocidos y autenticados automáticamente, acelerando el proceso de tránsito por el aeropuerto sin necesidad de documentos físicos.