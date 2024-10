La lista de famosos involucrados en las fiestas sexuales de P. Diddy

Jennifer López, Leonardo Di Caprio, Justin Bierber y Jaden Smith son solo algunos de los nombres que trascendieron en el marco del arresto del rapero por tráfico sexual.

El rapero Sean “Diddy” Combs fue detenido y encarcelado en el Centro Metropolitano de Brooklyn sin derecho a fianza acusado por tráfico sexual, extorsión y prostitución, ya que según una larga investigación se pudo determinar que ocurrían hechos aberrantes en las fiestas que realizaba, a las que acudieron varios famosos de Hollywood, algunos de ellos menores de edad y que hoy comienzan a recordar y relatar los abusos sufridos en ese lugar.

“Freak Offs” se llamaban las fiestas que organizaba el rapero y que durante fines de los ’90 y principios de los 2000 tuvieron a varios famosos participando. Por ese entonces no se sabía o al menos no se decía lo que ocurría en la casa del organizador. Pero tras la detención del rapero y productor musical comenzaron a viralizarse fotos y videos que hoy hacen mucho ruido.

En un video se puede ver a P. Diddy regalándole un auto a Justin Bieber en los comienzos de su carrera cuando el canadiense solo tenía 15 años. Además, se escucha cómo le propone llevarlo a “divertirse” por 48 horas a un lugar desconocido, mientras se jacta de haber lanzado la carrera de otros artistas destacados, como Usher.

También hay comentarios en redes sociales que involucran a Jaden Smith, hijo de Will Smith, que estuvo en esas fiestas cuando era menor de edad. Mientras que salieron a la luz fotos junto a Leonardo Di Caprio y están quienes recordaron que en el año 2000 Combs fue pareja de Jennifer López.

Además, se mencionan otros famosos como: Beyoncé, Jay-Z, Ashton Kutcher, Kim Kardadhian y Paris Hilton, entre muchos otros.

Quienes se animaron a acusar al rapero aseguraron que hacía «ejecuciones sexuales prolongadas” y que drogaba a la gente con éxtasis y ketamina. Todo era grabado y se extorsionaba a las personas con difundir el material. De esa manera los asustaba y sometía, tanto a hombres como mujeres y los mantenía “obedientes y dóciles”.