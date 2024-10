La contundente desmentida de Evangelina Anderson tras los rumores de crisis con Martín Demichelis

La modelo compartió una fotografía en momentos en que se dudaba sobre su situación sentimental

“No suelo salir a desmentir cuando dicen pavadas porque sé que es lo que buscan”, expresó Evangelina Anderson, con un tono que combinaba firmeza y cansancio. Lo hizo a través de una publicación en sus historias de Instagram, donde respondió a los rumores que, desde las últimas horas del miércoles, se habían multiplicado tras la emisión de LAM (América). En el programa conducido por Ángel de Brito, Yanina Latorre había afirmado con seguridad que el matrimonio de la modelo con Martín Demichelis, el exdirector técnico de River, había llegado a su fin después de 15 años de relación y tres hijos en común.

Según lo dicho en el ciclo de espectáculos, una presunta infidelidad del exfutbolista con una azafata sería la razón detrás de la ruptura. La panelista detalló la supuesta traición y no dejó lugar para las dudas al respecto. El escándalo parecía inminente y las redes sociales explotaron con comentarios y especulaciones.

Sin embargo, cuando parecía que el silencio por parte de la modelo confirmaría las versiones, Evangelina optó por romperlo de manera tajante. En la madrugada de este jueves publicó una foto que decía más que mil palabras. Era una imagen sencilla, pero poderosa: las manos de ambos, entrelazadas, como símbolo de la unión que, según ella, aún persiste. Junto a la imagen, escribió un mensaje directo: “Teniendo un hijo en Argentina, hay un límite”.



La alusión al hijo del matrimonio que reside en el país parece haber sido el detonante que llevó a Anderson a intervenir públicamente. La pareja, que vivió gran parte de su vida en Europa, con tres hijos criados en el exterior, siempre se mostró como un equipo sólido a pesar de los desafíos que enfrentaron, incluyendo la intensa carrera de Demichelis en el fútbol profesional.

Lo cierto es que esta no es la primera vez que se enfrentan a rumores. La fama, la distancia y el constante escrutinio mediático suelen ser ingredientes que alimentan las especulaciones. Sin embargo, en esta ocasión, ella fue más allá de una simple desmentida: utilizó el poder de la imagen, una declaración visual que contradecía las palabras que se habían dicho pocas horas antes en la televisión. Una forma de proteger a su familia, una estrategia para frenar los rumores de infidelidad, pero, sobre todo, un mensaje a los medios y a sus seguidores: su relación con Martín sigue en pie, y las palabras no siempre son suficientes para desbaratarla.

La respuesta por parte de él aún no llegó. No es su estilo intervenir en el terreno de las redes sociales para aclarar cuestiones personales. Sin embargo, la imagen de sus manos entrelazadas con las de Evangelina parece haber hablado por ambos.



En la última emisión de LAM, Yanina Latorre expresó: "A Evangelina le llegó la información de la azafata y él se lo confeso. Ahí ella lo echó. Él está dirigiendo el club Monterrey, la institución no lo quiere blanquear, entonces está haciendo doble turno de entrenamiento para decir que no está en la casa". Cabe recordar que una semana atrás, junto a ella viajaron Emma y Lola, las dos hijas mujeres que tuvo con el exfutbolista, mientras que en la Argentina permaneció el varón, Bastian, quien se destaca en las inferiores de River buscando seguir el mismo camino de su padre.