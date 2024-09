Maduro decretó el adelanto de la Navidad en Venezuela para el 1° de octubre

En su programa de televisión, el presidente venezolano también tildó de «cobarde» a Edmundo González Urrutia.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, decretó que la Navidad este año se celebrará el 1° de octubre en su país, como un «homenaje al pueblo combativo».

«Es septiembre y ya huele a navidad y por eso este año en homenaje al pueblo combativo, en agradecimiento a ustedes, voy a decretar la Navidad para el 1° de octubre. Llegó la Navidad con paz, felicidad y seguridad», anunció el mandatario bolivariano.

La medida se conoció momentos antes de que la Justicia venezolana ordenara la detención del ex candidato presidencial Edmundo González Urrutia, luego de que no se presentara a declarar en tres citaciones, acusado por difundir datos de la elección a través de una página web.

Maduro hizo el anuncio durante su editorial en el programa «Con Maduro +» de este lunes por la noche en la cadena Globo visión y fue aplaudido por los presentes.

En ese programa, el presidente de Venezuela también se refirió a la situación de González Urrutia y aseguró que «nadie en el país está por encima de las leyes y las instituciones».

«Nadie en este país está por encima de las leyes y las instituciones como ha pretendido el cobarde de Edmundo González Urrutia», subrayó Maduro.

Al respecto, continuó: «La Fiscalía lo citó tres veces y no se presentó, porque no reconoce tampoco al Ministerio Público. En ningún país eso es posible, es inadmisible».

Poco antes de las palabras de Maduro, el Tribunal de Primera Instancia en funciones de control a nivel nacional emitió una orden de aprehensión contra el ex candidato presidencial opositor que había enfrentado al oficialismo en las elecciones del 28 de julio.

Por la publicación de actas electorales, a González Urrutia se le acusa de usurpación de funciones, forjamiento de documentos públicos, instigación a la desobediencia de leyes, conspiración, sabotaje a daños de sistema y asociación.