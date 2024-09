La foto que revela cómo está Roly Serrano a seis meses del accidente automovilístico que sufrió

Teleshow conversó con la actriz Guillermina Valdés y contó algunos detalles sobre la salud de su compañero y amigo

En las últimas horas, Guillermina Valdés, amiga cercana de Roly Serrano, compartió una imagen en Instagram en la que mostró al actor sonriendo desde la clínica, con la intención de llevar tranquilidad a los seguidores preocupados por su evolución. “Hace tiempo visito a mi actor favorito, que quiero con todo mi corazón. Quiero compartirles que está cada vez mejor”, escribió la empresaria, quien se mostró con un tapabocas junto al intérprete.

Teleshow conversó con la actriz para saber más detalles del encuentro: “A mí me pone muy feliz ver su evolución, porque primero estuvo internado y ya ahora está en la clínica de rehabilitación, así que fui cuando estaba en terapia y ahora cuando lo fui a ver pudimos tomar mate, aunque cada uno con el suyo, en un patio. Va a salir adelante, él está mucho mejor, yo lo quiero mucho”. Además, la exesposa de Marcelo Tinelli agregó que tenían un proyecto juntos para que Serrano la dirigiera en su unipersonal, pero que lamentablemente debieron suspenderlo por el accidente del actor. “Fueron muchos meses internado, pero de a poco va a mejorar”, declaró Guillermina.

Esta publicación tiene especial relevancia ya que, al margen de lo expresado por su representante, desde julio el propio actor no se comunica de forma directa con sus seguidores, a quienes tranquilizó a través de una publicación en las redes sociales. En aquel momento escribió: “Estoy bien, ¡recuperándome! Nuevamente gracias por las muestras constantes de cariño. Pronto nos volveremos a abrazar”.



Roly Serrano permaneció internado desde marzo en el Instituto Médico de Alta Complejidad (IMAC) tras sufrir un accidente automovilístico en el kilómetro 115 de la Ruta 9. El caso fue manejado con un notable grado de hermetismo, y pocas eran las novedades sobre su estado de salud. En medio de ese panorama, el pasado 13 de agosto, Teleshow confirmó que el actor logró ser trasladado a otra clínica para hacer la rehabilitación correspondiente, tal como destacó su representante Jorge Alberto Gómez a este medio: “Casi todos los días tiene que ejercitar las piernas, acompañado por los médicos que le indican determinados ejercicios para que tenga una buena recuperación física y muscular”.

Valdés, conocida por su activa presencia en Instagram y su relación cercana con muchos artistas del medio, fue un canal de comunicación crucial para los seguidores del actor en este difícil proceso. En su publicación, añadió un mensaje que llenó de esperanza a muchos: “Me dijo que les diga que el sapito está volviendo”, y que acompañó de un emoji de amor.

El accidente tuvo lugar cerca de Baradero y Serrano fue inicialmente trasladado al hospital municipal. Sin embargo, debido a que su estado no tenía la evolución esperada, fue derivado a un centro médico especializado. Durante las primeras etapas de su internación, su situación era delicada y necesitaba un monitoreo constante. La preocupación entre sus allegados fue tal que solicitaron apoyo a través de cadenas de oración.

Con los días, Serrano presentó una milagrosa recuperación, tal como lo contó su hermana al confirmar que los médicos le realizaron con éxito una traqueotomía, el primer paso para que pudiera empezar a respirar por sus propios medios.

Respecto de su presente, Teleshow habló con su representante, quien confirmó que el actor “casi todos los días tiene que ejercitar las piernas, acompañado por los médicos que le indican determinados ejercicios para que tenga una buena recuperación física y muscular. “Bajó de peso, unos 30 kilos, está bien y entusiasmado”, para luego reforzar sus palabras al explicar que “está muy bien dentro de todo, incluso con las cuestiones relacionadas con la respiración”. Luego destacó que “los puntos que lograron revertirse fueron los relacionados con el tabaquismo y la obesidad”. Cabe destacar que, incluso, el intérprete había perdido una parte de la dentadura tras el accidente y estaba en tratamiento.

Mientras se aguarda que Roly pueda volver a recuperar su vida cotidiana y regresar a la actuación, sigue vigente en el medio gracias al material que ya tenía grabado. Por ejemplo, el pasado 29 de agosto se estrenó la película Hombre muerto, dirigida por Andrés Tambornino y Alejandro Gruz, y protagonizada por Osvaldo Laport, Diego Velázquez, Daniel Valenzuela y Roly.