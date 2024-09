Investigan a la pareja de Germán Kiczka por pedofilia y allanan la vivienda de sus padres

Los investigadores apuntan a la mujer tras los elementos hallados en los dispositivos secuestrados.

La pareja del ex diputado Germán Kiczka también es investigada por tenencia, consumo y distribución de material de abuso sexual infantil y la Policía de Misiones realizó un allanamiento en la vivienda de sus padres.

Conforme a lo informado por fuentes de la investigación, Alejandra F. pareja de Kiczka, también es señalada como partícipe de los graves hechos por los que ex el diputado y su hermano Sebastián están detenidos.

En este marco, el medio Misiones Online anunció que la Justicia ordenó un allanamiento en la vivienda de los padres de la mujer en el barrio San Martín de la localidad de Apóstoles.

En el lugar se trata de encontrar elementos probatorios importantes para la causa y que puedan determinar si la pareja de Germán integra la red de pedofilia.

Una de las conversaciones que alertó a las autoridades es cuando la mujer le pidió a Kiczka que se deshaga de su computadora, a lo que él le respondió: “Tengo fueros, no me pueden investigar”.

Sebastián declara este jueves en la causa por pedofilia

El hermano de Germán Kiczka, Sebastián, declarará este jueves en la causa en la que se los investiga por el delito de tenencia, consumo y distribución de material de abuso sexual infantil. El hombre dará testimonio frente al juez Miguel Ángel Faria después de haberse negado en la primera instancia.

Hace una semana el ex diputado había prestado declaración en la causa por pedofilia y allí acusó que la notebook secuestrada y que contenía archivos de esta índole pertenece a su hermano Sebastián.

Ante esta acusación, se espera saber si el hombre apuntará contra Germán o aclarará su situación procesal.