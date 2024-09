El Mundialito de Fútbol Femenino se juega en Comodoro

En el Estadio Municipal de Comodoro Rivadavia, este fin de semana, se disputa la 5ta. edición del Mundialito de Fútbol Femenino.

El certamen, reúne a los equipos: Club Racing (Trelew), Club Fontana (Trevelin), Selección Municipal (Río Gallegos), Escuela Municipal de Km 5 (Comodoro Rivadavia), y Abrazo de Gol (Comodoro Rivadavia).

Pleno fútbol femenino con el Mundialito

El campeonato congrega a jugadoras de toda la Patagonia, en las categorías Sub 12 (Fútbol 7), Sub 14 (Fútbol 7) y Sub 16 (Fútbol 11), bajo la organización del club Abrazo de Gol, contando con la colaboración de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia y Comodoro Deportes.

El día viernes, se realizó el acto de lanzamiento de la competencia que contó con la presencia de Hernán Martínez, presidente de Comodoro Deportes, Martín Gurisich a cargo de la Dirección de Deportes, Álvaro Gonzalo, coordinador del departamento de fútbol femenino del club Talleres de Córdoba, Gilda Contreras, presidenta del club Abrazo de Gol y el fundador de la institución organizadora, Javier Barrionuevo.

Gilda Contreras, presidenta del club Abrazo de Gol, se mostró emocionada por la realización de una nueva edición del certamen: “es muy emocionante estar reunidos para poder celebrar esto, que es la fiesta del fútbol femenino en nuestra ciudad. Este año, es especial porque cumplimos 10 años de nuestra fundación y en esta edición la quinta, llegan más delegaciones y se van ampliando las categorías, las maneras de jugar».

«El crecimiento de este deporte no sería lo que es sin el acompañamiento de la familia y sin la ayuda del Estado Municipal, que sabe que esto es una inversión a largo plazo”, agregó Contreras; mientras que Álvaro Gonzalo, coordinador del departamento de fútbol femenino del club Talleres de Córdoba, por su parte, valoró el crecimiento constante de la disciplina, en la rama femenina: «desde Talleres nos comprometemos con este proyecto y decidimos venir porque es muy serio, focalizado al fútbol femenino, en los vínculos familiares y que las jugadoras crezcan integralmente».

Hernán Martínez, presidente de Comodoro Deportes, les brindó la bienvenida a todas las delegaciones que forman parte del campeonato y remarcó que “soy un agradecido de estar vinculado a la actividad deportiva, porque hace diez años atrás Javier (Barrionuevo) empezaba a soñar que había que hacer algo por el fútbol femenino, que tuviera protagonismo, trabajando tanto él, cómo Gilda (Contreras), planteaban hacer algo juntos para que sirva en la formación de las jugadoras. Y ya diez años, y cinco de este torneo, para mí es un orgullo. Desde el Estado Municipal apostamos seriamente al deporte con acciones”.