San Cayetano: CGT y movimientos sociales anunciaron masiva peregrinación

Los piqueteros del denominado Grupo San Cayetano confirmaron hoy que harán la peregrinación anual del santuario de Liniers hasta Plaza de Mayo, con la particularidad de que en esta edición se hará con el apoyo público de la CGT y se respetará el protocolo que prohíbe los cortes de calles. Según lo explicaron en un acto, se mantendrá el tránsito liberado hasta culminar la manifestación.

Se trata de la peregrinación que los movimientos sociales agrupados en la Unión Trabajadores de la Economía Social (UTEP) realizan desde el año 2016 todos los 7 de agosto, Día de San Cayetano, para solicitarle “paz, pan, tierra, techo y trabajo” a los distintos gobiernos. De acuerdo con lo informado esta tarde, la marcha la harán entre 400 y mil personas, ya que el grueso de las columnas se concentrarán, directamente, frente a la Casa Rosada.

Los detalles se dieron en la sede cegetista de la calle Azopardo. Allí, Alejandro Gramajo, secretario general de la UTEP, estuvo secundado por los triunviros de la central obrera, el camionero Pablo Moyano y el líder del gremio de la sanidad, Héctor Daer, y el sindicalista de estaciones de servicio, Carlos Acuña.

“En los comedores comunitarios en los barrios más humildes hay fila de familias que pasan hambre, por eso la jornada del miércoles será planificada para evitar cualquier incidente. Lo haremos sin cortar calles”, aclaró Gramajo apenas comenzó su alocución y precisó que la “medida de fuerza contra el gobierno de Javier Milei tendrá tres etapas:

A las 8 se realizará la bendición de herramientas como hacemos todos los años. La peregrinación saldrá de Cuzco y Rivadavia , desde uno de los extremos de la iglesia de San Cayetano .

y , desde uno de los extremos de la iglesia de . La marcha no será masiva; las personas no cortarán la Avenida Rivadavia y saldrán a las 10:00. Está encabezada por el Movimiento Misioneros de Francisco , cuyo líder es Esteban “Gringo” Castro .

y saldrán a las 10:00. Está encabezada por el , cuyo líder es . La peregrinación marchará bajo el lema “Paz, Pan, Tierra, Techo y Trabajo” hasta Plaza de Mayo .

hasta . A las 13:00 hs. iniciará la convocatoria de las organizaciones en Plaza de Mayo . Los peregrinos llegarán entre las 13:00 y las 13:30 hs aproximadamente.

. Los peregrinos llegarán entre las 13:00 y las 13:30 hs aproximadamente. El escenario estará ubicado frente a la Pirámide de Mayo. Detrás del escenario se colocarán gazebos para recibir donaciones, productores de alimentos y ferias varias.

Gramajo también adelantó que a partir de las 11 de la mañana “se colocará la bandera de la CGT.RA delante del monumento a Roca, sobre Diagonal Sur, con todos los gremios detrás”. Y que las columnas ingresarán a las 13 a Plaza de Mayo con la columna de la CGT.RA.” El acto de cierre está pactado entre las 14 y las 14:30.El anuncio de la peregrinación y concentración “contra un gobierno que hambrea al pueblo argentino”, según la definición de Héctor Daer, se realizó en el Salón Saúl Ubaldini de Azopardo.

Del acto también formaron parte representantes del Movimiento Evita, MTE, CCC, Frente Darío Santillán, Barrios de Pie, las dos CTA, Libres del Sur -estaba su líder, Silvia Saravia– y organizaciones de derechos humanos. Justamente fue Taty Almeida, de Madres de Plaza de Mayo quien dijo, bajo la atenta mirada de Pablo Moyano que: “aunque estemos en silla de ruedas, le recuerdo a este gobierno que no nos han vencido”. Fue Daer, quien le dio pie a Gramajo para que desarrolle la mecánica de la movilización y el respeto al protocolo que desde el Ministerio de Seguridad, impuso Patricia Bullrich.

“Los trabajadores que tienen la suerte de estar en la formalidad se la tienen que rebuscar todos los días para llevar el pan a su mesa. Así que, esta marcha emblemática de todos los 7 de agosto marca un hito que tiene que ver con lo que dignifica a todo ser humano que es el trabajo”, sintetizó el co-secretario de la CGT.

Por su parte, el equipo de Sacerdotes de Villas y Barrios Populares de la Argentina, que también participará de la convocatoria, emitió un comunicado a través del cual expresaron que: “Reafirmamos lo que habíamos expresado en un comunicado el 1° de mayo de 2019 durante una Misa en el Santuario San Cayetano de Liniers, titulado ‘Es urgente combatir el desempleo’. Entonces hablábamos de pobreza estructural y desánimo social. También decíamos que la crisis social y la precarización laboral se traducen en problemas comunitarios de toda índole y que un camino ineludible es la generación de empleo. Cinco años después vemos que no se mejoró”, sostuvieron y destacaron: “El trabajo es ordenador de la vida y de la familia. Hoy vemos que el trabajo cae como dominó. Trabajadores formales del Estado fueron despedidos y no encuentran empleo. Muchas personas de nuestros barrios populares vivían de obras de la construcción o de changas que ya no existen. Muchos trabajadores de cooperativas dadas de baja han caído en la indigencia. Grandes empresas dejan trabajadores afuera o frenan por la recesión, o bien eligen irse del país”.

Juan Grabois, el precandidato presidencial de Unión por la Patria y uno de los referentes del MTE, también convocó a la movilización de San Cayetano por paz, pan, tierra, techo y trabajo. “Es un acto de resistencia popular frente al dogma de la injusticia social”, expresó y opinó: “Este año, la movilización tiene una particular trascendencia porque esta vez no se enfrenta únicamente a un gobierno que incumple sus obligaciones y retacea derechos sino a un gobierno que hace esto como ejercicio de su dogma injusticialista y defiende su dogma apelando a la represión estatal”, dijo el dirigente de Argentina Humana y recordó: “Hace ya ocho años la CTEP instauró como rito popular de protesta y reafirmación de los derechos a la paz, el pan, la tierra, el techo y el trabajo. Inspirada en el grito de aquella CGT que desde el Santuario de San Cayetano se le paró de manos a la última dictadura militar, la movilización incorpora las 3T -Tierra, Techo y Trabajo- que el Papa Francisco plantó como nuevas banderas en sus diálogos con los movimientos sociales”.

La del miércoles será una peregrinación y marcha diferente a las anteriores, especialmente a las realizadas entre 2016 y 2019, durante el gobierno de Mauricio Macri. La movilización sobre la Avenida Rivadavia, a Plaza de Mayo, estará acotada por el cumplimiento del protocolo de Patricia Bullrich.