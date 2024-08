Nueva campaña nacional para concientizar sobre la lactancia

La Secretaría de Salud de Chubut se unió a la conmemoración de la “Semana Mundial de la Lactancia Materna”, que comenzó a celebrarse este jueves 1 de agosto y se extenderá hasta el próximo miércoles 7. Esta fecha representa una oportunidad para concientizar a toda la población sobre la importancia de la alimentación con leche humana de los bebés, la cual debe desarrollarse de manera exclusiva desde el nacimiento y hasta los seis meses de vida, y luego puede complementarse con otros alimentos.

En este sentido, la jefa del Departamento Provincial de Salud de las Infancias, Paula Martínez, explicó que “la leche humana es un alimento seguro y de alta calidad, que propicia el vínculo, previene el síndrome de muerte súbita del lactante, protege a los niños y niñas de diversas enfermedades, tales como la desnutrición, la obesidad, las diarreas y la bronquiolitis, y reduce las posibilidades que se desarrollen enfermedades como la diabetes o hipertensión en la adolescencia y en la edad adulta”.

Defensas y protección

Asimismo, “protege a la persona que amamanta de anemia, de depresión post-parto y de cáncer de mama y/o de ovarios”, señaló Martínez, asegurando que “también protege al medio ambiente, ya que no requiere de ningún tipo de embalaje y no genera residuos”.

En definitiva, resaltó “la lactancia mejora el desarrollo intelectual del bebé, otorgándole más defensas y protección”.

Por este motivo, la recomendación de amamantar hasta los 2 años o más es avalada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), la Academia Americana de Pediatría (AAP) y la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP), entre otras prestigiosas instituciones.

Finalmente, Paula Martínez aseguró que “es importante evidenciar que la lactancia no es sólo responsabilidad de las personas que deciden amamantar, pues existen dificultades que éstas suelen enfrentar y, en tal sentido, requieren de apoyo y de un acompañamiento adecuado y oportuno”.

“Uno de los obstáculos es contar con información inadecuada y otro está dado por dificultades en el inicio y establecimiento de la lactancia, requiriendo para esto un efectivo acompañamiento y asesoramiento de los equipos sanitarios para lograr sostenerla”, indicó.

Recomendaciones

En este sentido, Martínez explicó que al iniciar la lactancia es común observar que la leche sea de un color amarillento claro. Este tipo de leche, conocida como calostro, es rica en anticuerpos que protegen al bebé de enfermedades y le proporciona todos los nutrientes necesarios para su desarrollo.

Durante las primeras semanas, “es probable que el bebé necesite tomar pecho seguido, sin horarios, a demanda. Cuanto más tome del pecho, más leche se producirá para alimentarlo”, explicó. Por lo tanto, es fundamental que se le ofrezca el pecho con regularidad para asegurar una producción adecuada de leche.

Además, recomendó que la persona que amamante pruebe distintas posiciones para hacerlo, asegurándose de que el bebé tome toda la areola, que es la parte más oscura de la piel de la mama.

La recomendación general es que el bebé reciba sólo leche materna hasta los 6 meses de forma exclusiva, y que continúe con la lactancia materna hasta los 2 años o más, junto con la introducción de alimentos complementarios.

Por otra parte, la referente provincial destacó que la mayoría de los medicamentos comúnmente recetados son compatibles con la lactancia.

Para obtener información adicional, se puede consultar la compatibilidad de los medicamentos con la lactancia en el sitio web www.e-lactancia.org

Centros y consultorios de lactancia en la provincia

Para asegurarse de que reciban el apoyo necesario, desde la Secretaría de Salud del Chubut informaron que, si se presentan dificultades para amamantar, se recomienda que las personas se acerquen a alguno de los consultorios de lactancia que funcionan en la provincia para recibir el apoyo necesario.

En Trelew, el Centro Materno Infantil ofrece atención los lunes de 9 a 12 horas y los martes y jueves de 16 a 18 horas; mientras que, en Esquel, el Hospital Zonal dispone de su consultorio de lactancia los jueves de 14 a 17 horas.

A su vez, en Comodoro Rivadavia el consultorio del Centro Materno del Hospital Regional “Dr. Manuel Sanguinetti” atiende los lunes, martes, jueves y viernes de 8 a 14 horas, mientras que el centro de salud “Quirno Costa” brinda asistencia los miércoles de 8 a 14 horas.

En Puerto Madryn, el Hospital Zonal “Dr. Andrés Ísola” cuenta con un centro de lactancia, que funciona de lunes a viernes de 8 a 13 horas.

Por último, en Rawson, el Hospital Subzonal “Santa Teresita” ofrece un consultorio de Puerperio y Lactancia los martes de 12 a 16 horas.

Finalmente, y para recibir más información, la comunidad también se puede comunicar de manera gratuita al teléfono 0800-222-1002, opción 7.