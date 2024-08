Medallas para el taekwondo chubutense en la Copa Argentina

El pasado fin de semana, se disputó en la ciudad de Buenos Aires, una nueva edición del Torneo Copa Argentina de Taekwondo, en un certamen organizado por la Confederación Argentina de Taekwondo.

El certamen, que tuvo lugar en el CENARD, contó con una gran actuación de la delegación representante de la Federación de Taekwondo Olímpico del Chubut, quienes cosecharon un total de cinco medallas.

Cinco preseas para el taekwondo de Chubut en la Copa Argentina

Con gran participación de chubutenses, integrantes de la Federación de Taekwondo Olímpico del Chubut, se desarrolló el pasado fin de semana el Torneo Copa Argentina, que en modalidad Poomsae, tuvo a los represenatntes de nuestra provincia cumpliendo con una gran perfomance.

Se trató de un certamen en modalidad, rankeable a nivel Nacional llevado a cabo en el CeNARD y en el que bajo las ordenes de los entrenador Ruben Guagliarello y Gastón Brocanelli.

En cuanto a resultados, se destacó la jovencita Sofia Meza Farfan, que consiguió la medalla de oro en categoría Cadete Azul, por su parte la medalla de bronce fue para Martina Barroso en divisional Juvenil Dan Elite, Abigail Cambareri obtuvo la medalla de plata en divisional Sub 29 Dan Elite, por su parte, dos medallas de oro llegaron a través de Marcelo Ábrigo en Sub 55 Dan Elite Masculino y de Cecilia Cabella en Sub 55 Dan Elite Femenino.