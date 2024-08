Mauricio toma el timón

Mauricio Macri no descarta profundizar su alianza con Javier Milei, pero no cederá el protagonismo del PRO. Básicamente, lo que propone el líder del partido amarillo es mantenerse juntos, pero no revueltos.

Por estas horas, sigue a la espera de un nuevo movimiento por parte de La Libertad Avanza (LLA), respecto a la construcción de una alianza hacia 2025. Como bien lo relata La Nación, en las últimas horas Macri y sus colaboradores más cercanos intentaron matizar su airado reclamo para que Milei convoque a dirigentes o cuadros técnicos de Pro para ocupar puestos en segundas y terceras líneas de la administración nacional que están vacantes o paralizadas.

En cuanto a las recientes declaraciones del expresidente, el macrismo pretendió escindir de los cuestionamientos del jefe de Pro sobre el “entorno” del mandatario, a Karina Milei, secretaria general de la Presidencia.

“Nuestra única intención es ayudar, no estamos disputando poder ni cargos”, remarcó Macri en diálogo con Radio Mitre. Lamentó que se haya “malinterpretado” su reclamo después de que Guillermo Francos, jefe de Gabinete, defendiera al “entorno” de Milei y advirtiera que el Presidente define como arma su equipo.