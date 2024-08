Luciano Cáceres habló sobre una supuesta demanda por alimentos de Gloria Carrá: “Lo que dijeron nos ensucia a los dos”

Consultado por Teleshow luego que trascienda la noticia de un supuesto litigio judicial, el actor reveló cómo es la situación con su expareja, con quien tiene una hijaEl miércoles, en el ciclo A la tarde (América TV),informó sobre un conflicto legal entre dos actores. Según el periodista,está considerando llevar a cabo un juicio a su exmarido,por una serie de asuntos legales relacionados con la manutención de su hija y la propiedad de bienes en común. La actriz reclama que Cáceres adeuda las cuotas alimentarias correspondientes a Amelia, su hija de 14 años, y exige también la división de una propiedad ubicada enademás de varios vehículos.Teleshow se comunicó con el actor para saber cómo estaba la situación judicial con la mamá de su hija, a lo que respondió: “No tengo nada que aclarar. Eso que sacaron y hablaron en el programa es algo viejo.Eso es viejo. Y ademásPero son cosas que lamentablemente se demoran, tienen sus tiempos. Eso que dijeron ayer en el programa nos ensucia. Y tanto Gloria como yo no vamos a hablar con los medios al respecto. Nuestra prioridad es Amelia” cerró diciendo Cáceres.El periodista detallo:El periodista agregó quetiene un acuerdo con una empresa automotriz que le proporciona un auto 0 KM por año, situación que se suma al conflicto sobre los bienes en disputa. Además, en relación a la manutención de Amelia, especificó: “El juez habría puesto una cuota alimentaria de 86 mil pesos por mes. Cualquiera que respire sabe que no se puede mantener a un hijo con 86 mil pesos. Hay que ver qué tiene declarado Cáceres de ingresos” contó el periodista.Por otro lado, Rodrigo Tripolone, el abogado que representa a Gloria Carrá, intervino con un mensaje enviado al periodista de A la tarde para pedir explícitamente que no se discuta el tema en público. “Hablé con uno de sus productores, sé que ustedes están tocando el tema y, dijo el letrado. Sin embargo, Esteves resaltó que los protagonistas ya habían hecho pública la situación años atrás cuando estalló el conflicto.A pesar de queaunque parte de los panelistas del programa opinaron que esa cifra sigue siendo baja.Además, el caso levanta un punto crucial sobre los procesos legales y cómo se gestionan las cuotas alimentarias en Argentina. Este tipo de casos abre el debate sobre si las cifras establecidas judicialmente corresponden realmente a las necesidades económicas de los menores y cómo pueden afectar la vida cotidiana de las familias implicadas. También cuestiona el papel de las empresas que puedan estar ofreciendo acuerdos beneficios que quizás no siempre sean declarados en estos procesos judiciales.La situación enfrentada por Gloria Carrá y Luciano Cáceres podría tener un impacto significativo en cómo otras parejas abordan similares disputas legales y financieras, mientras también señala la importancia de un sistema judicial que valore correctamente las necesidades de manutención infantil y la transparencia en la declaración de ingresos y propiedades.