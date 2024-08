La OMS declaró emergencia internacional por el brote de viruela del mono en África

La enfermedad se propagó desde la República Democrática del Congo hacia varios países vecinos.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró este miércoles la emergencia de salud internacional por el actual brote de viruela del mono en la República Democrática del Congo, extendiéndose a un total de 13 países cercanos a la región, llegando hasta Europa y Norteamérica.

El director general de la agencia sanitaria de la ONU, Tedros Adhanom Ghebreyesus relató: “Hoy me reuní con el comité de emergencia y me comunicó que la situación constituye una emergencia de salud pública de alcance internacional y acepté esa recomendación. Es una situación que debería preocuparnos a todos”.

Por otro lado, es la segunda vez en el año que sucede una situación similar, por ende, la organización considera que esta patología puede convertirse en una amenaza sanitaria internacional, ya que la tasa de mortalidad de la enfermedad se estima en un 3,6%. Por esa razón, controlan su propagación y consideran que la situación debe estar bajo control.

La OMS declaró esta emergencia ya que los brotes no son consecuencia de la circulación de una misma variante del virus, sino de más de una.

Asimismo, los especialistas médicos observaron niveles de riesgo y de contagio diferentes, mientras que hace dos años la transmisión era casi exclusivamente por vía sexual.