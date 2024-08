En medio de la denuncia de Fabiola Yañez, Javier Milei le propuso a Alberto Fernández adoptar a su perro Dylan

A través de un mensaje en las redes sociales, el Presidente ofreció cuidar a la mascota del exmandatario. “Será bienvenido para que lo cuidemos en la familia de las fuerzas del cielo” dijo este jueves.

En medio de la situación judicial por la denuncia de Fabiola Yañez, el presidente Javier Milei le propuso a Alberto Fernández ocuparse de los cuidados de Dylan, la mascota del exmandatario. A través de un posteo en su cuenta de la red social X (ex Twitter) el Jefe de Estado le ofreció cuidar a la mascota «en la familia de las fuerzas del cielo».

El mensaje del Presidente fue el día después de la presentación de Thor, la nueva mascota de Casa Rosada. Se trata de un perro raza Boyero de Berna y se lo vio junto a Karina Milei y Manuel Adorni.

Javier Milei ofreció adoptar a Dylan, el perro de Alberto Fernández

El mensaje de Milei de hoy en las redes causó revuelo, aunque no es la primera vez que hace este tipo de ofrecimiento. “Alberto, del mismo modo como te he ofrecido cuando te fuiste a España cuidarte a Dylan, vuelvo a reiterarte que él será bienvenido para que lo cuidemos en la familia de las fuerzas del cielo”, señaló el jefe de Estado.

El Gobierno anunció la llegada Thor, la mascota de Casa Rosada

El vocero presidencial Manuel Adorni anunció una sorpresiva llegada a la Casa Rosada: un perro llamado Thor. El funcionario compartió fotos de la nueva «mascota oficial» con él y con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

«¡Bienvenido Thor!», publicó el portavoz en sus redes sociales. Se trata de un pequeño Boyero de Berna blanco negro y marrón de sólo cuatro meses.

Adorni había adelantado en su cuenta de X que había «un nuevo integrante del equipo en Casa Rosada». Horas después reveló que se trataba del perro Thor.