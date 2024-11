Emergencia Climatica 1: El fiscal Olazabal pidió 6 años de prisión para Boyero y Palomeque

El próximo 28 de agosto el tribunal dará a conocer su veredicto de pena y la sentencia completa. El fiscal Cristian Olazabal también solicitó la inhabilitación absoluta para ejercer cargos públicos y la reparación de 408 mil dólares.

A lo largo de toda la jornada del presente miércoles se concretaron los alegatos de pena de las partes en el juicio por la causa “Emergencia Climática I” en Comodoro Rivadavia. Así luego de producirse la prueba de la cesura y teniendo en cuenta las circunstancias agravantes y atenuantes de cada uno de los condenados, el fiscal solicitó la pena de 6 años de prisión para Boyero y Palomeque; 4 años y 10 meses para Sartori y Lara; 4 años y 4 meses para Van Heerden; de 5 años y 6 meses para Mansilla; de 5 años de prisión para Cristian Pérez; de 5 años y 6 meses para Monasterolo, de 5 años para Morales y de 5 años y 2 meses para Lobos Rosas, una reparación económica por 408.804 u$s y por ello la medida cautelar de inhibición general de bienes y costas del proceso para todos ellos. Considerando para todos como única atenuante la falta de antecedentes penales.

Entre las pautas mensurativas comunes el fiscal Olazabal consideró la naturaleza de la acción y extensión del daño causado por el delito de corrupción, como un atentado al sistema republicano de gobierno establecido en la Convención de las Naciones Unidas. En la tormenta extra-tropical que destrozó la ciudad, hubo personas que ayudaron en solidaridad y hubo otros que aprovecharon para enriquecerse. En cuanto al daño patrimonial causado al Estado Municipal fue de gran magnitud, 408.804 dólares, al valor actual 410 millones de pesos.

«Todo eso se acreditó de los partes diarios y por las facturaciones que presentó cada uno de los empresarios» dijo Olazabal. «Entendiamos como agravantes la naturaleza de las acciones en la emergencia climática, la extensión del daño causado, cuando la sociedad más necesitaba de la ayuda, otros aprovecharon para beneficiarse, el daño social en general y que el monto de 408 mil dólares implicó para la sociedad no contar con los servicios y trabajos verdaderamente necesitaban y que podia tener un progreso más rápido» dijo el fiscal.

Por su parte el defensor de Monasterolo se opuso a la inhibición general de bienes y, evaluando las circunstancias agravantes y atenuantes, requirió el mínimo de la pena para su asistido, 2 años de prisión y que la misma sea dejada en suspenso.

El tribunal de debate es presidido por Mariano Nicosia e integrado por Martín Cosmaro y Carlos Tedesco, jueces penales; el Ministerio Público Fiscal es representado por Cristian Olazabal, fiscal general; acompañado por Fabiola López y Cristian Ovalle, funcionarios de fiscalía. La defensa de Boyero, es ejercida por Guillermo Iglesias; la de Mansilla, Sartori, Van Heerden y Lara la ejerció María de los Ángeles Garro, y la de Palomeque por María Cristina Sadino, ambas defensoras públicas; la de Lobos Rosas y Morales por Juan Bill, e Ivo Di Taranto defiende a Cristian Pérez, abogados de la defensa pública; en tanto que la defensa de Monasterolo fue ejercida por Fabián Gabalachis, abogado particular del mismo.

Todas las restantes defensas solicitaron penas de dos años, el mínimo, y que la misma sea en suspenso, menos María de los Ángeles Garro que solicitó 2 años y 4 meses para Mansilla, a su vez Di Taranto solicitó 2 años y 3 meses para Cristian Pérez y Juan Billl de 2 años y dos meses para Lobos Rosas. Oponiéndose todos a la inhibición general de bienes para sus asistidos.

Cabe recordar que el pasado 8 de julio el tribunal dio a conocer la parte dispositiva del fallo que “sobreseyó” a los imputados Gonzalo Pérez y Julián Astiz, “declarando parcialmente nula la acusación en su contra”; y asimismo declaró a Palomeque y Boyero penalmente responsables del delito de “estafa en perjuicio de la Administración Pública”. En igual sentido, declararon responsables de fraude a Monasterolo, Morales, Cristian Pérez y Lobos Rosas, en cuanto a los inspectores Municipales Mansilla, Lara, Van Heerden y Sartori fueron penalmente responsables como partícipes de fraude a la Administración Pública y falsedad ideológica de instrumento público. Absolviendo por su parte a Herk ya que “la prueba en su contra es insuficiente”.

“Emergencia Climática I” en Comodoro:

La investigación se origina como consecuencia de la tormenta denominada “ciclón extra-tropical” que azotó la ciudad entre los días 29 de marzo y 9 de abril de 2017 en la cual según el Servicio Meteorológico Nacional se produce la precipitación de casi 400 mm. de agua, que generó consecuencias nefastas en distintas zonas de la ciudad que anegó calles y viviendas. El 5 de abril de 2017 el Consejo Deliberante local declara la emergencia económica, social y administrativa y libera al Poder Ejecutivo local a cumplir con la Ordenanza Municipal de Contratos. Así con el fin de remover el lodo resultante de la tormenta se contratan desde el Municipio 197 empresas, horas máquinas y maquinaria vial. Se confeccionan partes diarios, fraguados, que eran autorizados para sus pagos por los funcionarios Boyero y Palomeque.