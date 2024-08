El elogio de Trump a Milei: «Está bajando la inflación muy rápido»

El candidato a presidente de Estados Unidos lo dijo durante una charla con Elon Musk, quien también halagó el trabajo del presidente argentino.

El candidato a presidente de Estados Unidos, Donald Trump, elogió a Javier Milei durante una charla que mantuvo con el magnate Elon Musk al señalar que está haciendo un «trabajo fantástico», a la vez que indicó que hizo “un enorme ajuste” y que “está bajando la inflación muy rápido”.

«Está haciendo un gran trabajo. Hizo realmente un enorme ajuste y he oído que lo está haciendo bastante bien. Está bajando la inflación muy rápido: ellos tenían problemas complicados, una inflación que no era normal. Vamos a tener eso pronto», señaló Trump en diálogo con Musk a través de la red social X a la que regresó tras haber sido vetado en 2021.

Por su parte, Musk manifestó: “Lo que Milei está haciendo es recortar el gasto público, está simplificando las cosas, poniendo regulaciones que tengan sentido. Argentina de la noche a la mañana está experimentando una gran mejora y prosperidad. Es una lección para los Estados Unidos. Argentina solía ser uno de los países más prósperos del mundo en los años 30, 40, y debido a la mala política de gobierno, se arruinó el país”.

La conversación entre Trump y Musk se retrasó unos 45 minutos debido a que el magnate africano indicó que la red social sufrió un ataque masivo. El candidato a presidente republicano dijo además: «Nosotros (Estados Unidos) vamos a tener esos problemas pronto… Ahora tenemos la peor inflación en los últimos cien años».

«La nueva cabeza de un lugar llamado Argentina es genial. Él es grande, ya sabes, es genial. Es un gran fanático de MAGA (Make America Great Again). Hizo campaña con MAGA. Lo llevó al extremo, también. Está haciendo un trabajo fantástico. Se llama ‘Hacer que Argentina sea grande de nuevo'», aseveró Trump.

En tanto, Milei reposteó varios mensajes que hablaban sobre la mención de Trump y replicaban ese fragmento de la entrevista y en uno de los mismos expresó: «Fenómeno barrial».