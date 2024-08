«Balito» Sepúlveda se ubicó 54° en la prueba de Ciclismo de Ruta en París 2024

El chubutense Eduardo Sepúlveda, actualmente radicado en Andorra, terminó en la prueba de ciclismo ruta de los Juegos Olímpicos París 2024 en el puesto 54°, entre 90 participantes.

«Balito», marcó un tiempo de 6 horas, 19 minutos y 34 segundos, en una prueba que tuvo un recorrido de 273 kilómetros y una duración superior a las 6 horas.

El ciclista oriundo de Rawson, Eduardo «Balito» Sepúlveda, de 33 años, no pudo mejorar la marca que consiguió en los Juegos Olímpicos – Río de Janeiro 2016, donde finalizó 37°, en lo que era uno de sus objetivos antes de la competencia.

“Mi objetivo era mejorar lo hecho en Río, pero no se pudo dar. No hay que bajar los brazos. Siempre hay que seguir trabajando, mirando para adelante. El nivel de los corredores, hoy, fue muy bueno. Quise dejarlo todo, y lo hice… pero no alcanzó”, decía luego de la prueba el oriundo de Rawson.

Si bien no fue el resultado ideal que esperaba, el ciclista número uno de Argentina pudo sacarse la espina de competir luego de Tokio 2020: “Es una oportunidad de sacarme la espina que me quedó en Tokio, que por temas de clima y demás cosas no pude rendir de la manera que esperaba”.

El argentino, con un tiempo de 6:19:34, estuvo a 8:57 del belga Evenepoel Remco, quien se campeón olímpico, con un registro de 6:19:34. Completaron el podio los franceses Valentín Madouas (plata, 6:20:45) y Christophe Laporte (bronce, 6:20:50).