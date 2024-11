Santa Cruz sigue cancelando deuda y sanea las cuentas públicas

«Finalmente, pudimos cancelar los $3.160.722.888,28 de la deuda que Servicios Públicos mantenía con el servicio mayorista de energía eléctrica, Cammesa, originada durante el año 2023 en el gobierno de Alicia Kirchner«, publicó este lunes el gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal en la red social X.

De acuerdo a lo expresado por Vidal, esa deuda, acumulada tras el incumplimiento de los pagos por parte del organismo provincial en 2023, «generó intereses que ponían en riesgo el funcionamiento de la SPSE. Aún recuerdo sus palabras, en lo que entonces era su despacho, y su compromiso de que la transición sería ordenada y que nos dejaría una provincia sin problemas. No me gusta que me mientan en la cara».

«Así que, si bien no es una deuda que haya generado nuestro gobierno, era necesario pagarla por dos grandes razones. En primer lugar, porque los intereses casi duplicaron el monto adeudado y condicionaban el funcionamiento de Servicios Públicos; y en segundo lugar, porque hay que honrar las deudas, eso es lo que corresponde», indicó el Gobernador santacruceño.

En este sentido reconoció que ese dinero «es muy importante para Santa Cruz; es dinero que se podría utilizar para las obras de infraestructura que tanto necesitamos. Es dinero que podría estar en las escuelas, en los hospitales, en los comedores y, sobre todo, es dinero que debería haber pagado el gobierno anterior, que fue quien la generó. Al no pagar esos 2.500 millones de capital, se acumularon intereses hasta superar los 3.100 millones que cancelamos ahora. Es la consecuencia de uno de los tantos actos de irresponsabilidad con los que nos encontramos cuando mi equipo de Gobierno y yo nos hicimos cargo de la Provincia», sentenció Vidal.