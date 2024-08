Rucci: «Hablan de inversiones en Vaca Muerta, pero es hora de hablar de sus trabajadores»

El Secretario General del Sindicato de Petroleros Privados, Marcelo Rucci, encabezó este martes una multitudinaria Asamblea General en Añelo. Catalogó la jornada como una «fiesta» y resaltó la importancia de las y los trabajadores, «porque nada de lo que podemos hacer los dirigentes sería posible si no tuviéramos esta fuerza, la cantidad de gente, este convencimiento y sobre todo el compromiso de cada uno de los trabajadores».

«Hoy tengo la alegría de poderles hablar sobre los logros conseguidos, pero también tengo la satisfacción de haber cumplido con el legado de nuestro máximo dirigente, Guillermo Pereyra», destacó Rucci al enumerar los éxitos obtenidos, como el 80% de zona, las paritarias de 107% y 283% en los dos primeros años de gestión y el salario básico para trabajadores de 8 horas, entre otros temas cruciales. Y agregó: «nos quedaba algo muy importante, que entendíamos que era una injusticia: el impuesto a las ganancias«.

Al respecto, explicó: «Gran parte del salario se iba del bolsillo de ustedes, y eso afectaba la economía familiar, el crecimiento y el estudio de los hijos, entre otras cosas. Fuimos a golpear muchas puertas, no fue tarea fácil. Por eso quiero agradecer a todos esos que nos abrieron la puerta, y al gobernador de la provincia, Rolando Figueroa, que se puso a nuestro lado. Fuimos el único gremio que, junto a otros secretarios generales de otras cuencas del país, obtuvo el beneficio de eximir del impuesto tan injusto a los ítems adicionales. Y este fue un logro de ustedes», dijo mientras señalaba a los asistentes.

Luego cuestionó el desamparo de la clase política hacia los trabajadores, «Diputados, senadores, nos han dejado solos, pero ¿saben qué? Los petroleros bancamos con el pecho las situaciones más difíciles y no tenemos que mendigar nada a nadie. El único político que defendió a los petroleros fue Guillermo Pereyra«.

«Compañeros, tengan presente una cosa: tenemos que empezar a crecer y a entender que la mirada de un país y el futuro de Argentina están en el esfuerzo, la garra y el compromiso que ustedes están poniendo. De Vaca Muerta se habla en el mundo, hablan de inversiones, de hacer esto o lo otro. Es hora de que empiecen a hablar de los trabajadores«, dijo el dirigente.

«Vaca Muerta es el futuro de la patria, ustedes lo están haciendo posible. No hay fractura, no hay perforación, no hay nada sin el esfuerzo de los trabajadores. Ustedes son lo más importante que tienen las empresas y lo están poniendo en valor porque nosotros nos ocupamos de que ustedes se sientan orgullosos de ser petroleros», concluyó Rucci.