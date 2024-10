Pais: «El Pacto de Mayo no dice nada que no esté en la Constitución Nacional»

Juan Pais, diputado provincial de Arriba Chubut, le restó importancia al contenido del Pacto de Mayo que Javier Milei firmó el 9 de julio junto a la mayoría de los gobernadores de la Argentina y aseguró que no contiene ninguna novedad.

«Cuando uno lee los diez puntos del Pacto de Mayo, no dice nada que no esté en nuestra Constitución Nacional. La verdad es esa. Después, creo que quieren darle un sesgo particular en la interpretación de esas mandas constitucionales», analizó.

«Si vos ves los puntos, la inviolabilidad de la propiedad privada, la explotación de recursos naturales, bla, bla, bla… todas son cuestiones que si no se firmaran en el Pacto de Mayo, están previstas en la Constitución Nacional y también en la provincial«, dijo, en diálogo con AzM Radio.

Pais reconoció que durante el acto hubo acciones significativas: «Me parece un hecho desde el punto de vista político el gesto de apoyo del Gobernador a la gestión de Milei, a la cual yo no apoyo en absoluto, así que desde ese lugar no es una foto que me simpatice«.

En su análisis, el legislador reconoció que «Chubut no está salvada y tiene cuentas pendientes. La famosa epopeya de fines de febrero no fue una epopeya. Es un problema pendiente que está en manos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación».