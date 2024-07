Mendoza adhiere al RIGI para potenciar inversiones mineras y energéticas: por qué no dará exención de impuestos

El gobernador Alfredo Cornejo confirmó que enviará una «ley corta» para atraer inversiones a la provincia. «Los 200 millones de dólares son montos importantes, necesitamos muchos proyectos de esos para dinamizar la economía de la provincia», dijo.

El gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, ratificó el envío de una ley a la Legislatura provincial para que la provincia adhiera al Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) con el objetivo de potenciar inversiones en minería y energía.

Cornejo aclaró que la iniciativa legislativa será una «ley corta» de adhesión a la ley Bases, porque no incluirá exenciones de impuestos a los inversores.

¿Por qué Mendoza no dará exención de impuestos a las inversiones del RIGI?

“Ya venimos trabajando en beneficios para inversores como el programa del Mendoza Activa o como el Bono Fiscal, que sí pasaron por la Legislatura. Al no otorgar nuevos beneficios, no hace falta que se debata en la Legislatura”, manifestó el mandatario.

Cornejo reveló que el proyecto de ley de adhesión al RIGI que enviará el Ministerio de Hacienda no necesita “de un gran debate de la Legislatura” y si bien estimó que estas grandes inversiones requieren de u$s200 millones para ingresar al régimen y son «montos importantes» para la provincia, en Mendoza «necesitamos muchos proyectos de esos para dinamizar la economía».

¿Qué cambios adoptó Mendoza para la minería?

El gobierno mendocino llevó adelante “cuatro acciones basales” para la planificación minera y energética: el Plan Pilares, la actualización del Código de Procesamiento Minero, el Parque Industrial y de Servicios Pata Mora y la creación del Distrito Minero Malargüe Occidental. Esta planificación estratégica muestra el proceso virtuoso que significa la sinergia entre el sector público y el privado.

Así, se adoptó e inició la implementación del Plan Pilares, un proyecto desarrollado por el sector privado y académico que busca convertir a Mendoza en un polo de desarrollo minero sustentable a nivel internacional. Este plan, desarrollado por el sector privado junto a la empresa Impulsa Mendoza Sostenible S.A. y la Universidad Nacional de Cuyo (UnCuyo), permitirá aprovechar el enorme potencial geológico de Mendoza, especialmente en lo que respecta al cobre, un mineral estratégico para la transición energética.

El primer avance fue la reciente modificación del Código de Procedimiento Minero, actualizando esa normativa de 1945. Otro hito importante para el desarrollo de la exploración de cobre en el departamento de Malargüe fue la creación del Malargüe Distrito Minero Occidental, un polígono que abarca cerca de 20.000 km².

En sintonía con la reactivación de la minería metalífera y de la minería del petróleo en Malargüe, se desarrollará el Parque Industrial, de Servicios Minero y Petrolero Pata Mora, un punto estratégico del sur de la provincia.

La nueva normativa aprobada introduce la Guía de Transporte de Minerales, que se convertirá en una herramienta indirecta de control, un Plan de Fortalecimiento y Modernización Institucional de la Dirección de Minería y la implementación de un Plan de Participación Ciudadana durante las diferentes etapas de la actividad minera, bajo el programa Monitoreos Ambientales Comunitarios Participativos.

¿Qué proyectos mineros hay en Mendoza?

Uno de los proyectos mineros emblemáticos de Mendoza es Potasio Río Colorado, ubicado en el departamento de Malargüe, anteriormente controlado por la firma Vale, hoy en manos de Minera Aguilar y el grupo brasileño ARG. Este proyecto prevé producir sales de potasio en el corto plazo.

En cuanto a la minería metalífera se destacan hoy los proyectos de cobre Cerro Amarillo y Hierro Indio, ambos también en Malargüe, donde ya se están haciendo tareas de exploración, tras la sanción la Legislatura local de la Ley 7.722 que habilita esa actividad luego de 10 años de parálisis.

Más relegado, quedó San Jorge, otro gran proyecto de cobre, pero que está ubicado en la localidad de Uspallata, al norte de la provincial, en el departamento de Las Heras. Esta es el área más avanzada en exploración y se encuentra a un paso de psar a la fase de explotación, pero todavía se aguarda por la aprobación de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA). En Uspallata los vecinos de la zona consideran que también se debería actualizar el estudio de prefactibilidad del proyecto. Los inversores analizan los próximos pasos.

Cornejo fue uno de los gobernadores que sumó a Mendoza a la Mesa del Cobre, que ya integraban San Juan, Salta, Jujuy y Catamarca. “Se abre una oportunidad para explotar la minería en Mendoza. Hay una ventana que nos está dando el mundo y la transición energética: minerales críticos que tenemos en Argentina y que tenemos en nuestra provincia”, justificó el mandatario meses atrás.

Y no es causal que en diciembre pasado, la Cámara de Diputados de Mendoza dio sanción completa a las ratificaciones de las Declaraciones de Impacto Ambiental de otros tres proyectos de cobre: El Burrero, Las Choicas y La Adriana, que hoy también avanzan con la exploración y perforación.

Para evaluar el potencial geológico, en El Burrero se perforarán 23 pozos, de entre 400 y 750 metros, mientras que en Las Choicas y La Adriana no serán más de 17 pozos. Entre los tres proyectos se destinarán en principios unos u$s20 millones. Todos pertenecen a Geometales S.A.

En total, Malargüe cuenta con más de 30 pórfidos de cobre y todos están enmarcados en un plan estratégico provincial.

Proyectos energéticos renovables en Mendoza

Mendoza se convitió en los últimos años en epicentro de una serie de proyectos energéticos, que buscan diversificar la matriz energética del país, reducir su dependencia de fuentes no renovables y contribuir con la tan necesaria transición energética.

De hecho, Mendoza viene también trabajando con obras de infraestructura que hace años se pensaron y no se habían concretado. Un ejemplo es la línea eléctrica doble terna en 220 kV que vincula la ET Gran Mendoza con la ET Cruz de Piedra. Obras como estas mejorarán considerablemente la confiabilidad del sistema y la capacidad de transmisión (alrededor de 1.000 MW más).

Todos los proyectos vigentes fueron declarados de interés provincial y hoy suman 570 MW de nueva energía limpia para Mendoza, con capacidad de incremento. Casi 66% de esta potencia indicada (375 MW) ha sido el resultado de las investigaciones, trabajo técnico, informes y propuestas de la Empresa Mendocina de Energía SA (Emesa).

El incremento llegará de la mano de Genneia, la empresa líder en renovables que anunció inversiones por u$s250 millones en la provincia para instalar el Parque Solar Los Molles, en Malargüe, y el otro en Anchoris, en Luján de Cuyo.

En la misma línea, YPF Luz anunció la construcción de un nuevo parque solar en Mendoza de 200 MW en sociedad con la empresa estatal local y con una inversión estimada en u$s170 millones. Se trata del Parque Solar Fotovoltaico “El Quemado 1”, que estará ubicado en el departamento de Las Heras, a 53 km de la ciudad capital, y a 13 km de la localidad de Jocolí.

Otra reciente novedad en el sector minero-energético fue la inscripción oficial de la empresa Ampere Lithium Pty. Limited para operar en Argentina conforme al artículo 123 de la Ley de Sociedades Comerciales. Este fabricante de baterías de origen australiano apuesta a avanzar en la exploración minera metalífera en el sur provincial, principalmente en las zonas de San Rafael y el norte de Malargüe.

Proyectos de hidrocarburos en Mendoza

En cuanto a los hidrocarburos, Ley Mendoza Activa III renovó el programa Mendoza Activa Hidrocarburos del 2021, cuyo objetivo es promover el desarrollo, la reactivación y el incremento de la producción de la actividad hidrocarburífera mendocina. En tres convocatorias, el programa atrajo inversiones por $36.400 millones. Ahora, se espera por la cuarta convocatoria.

«El programa reintegrará quienes realicen inversiones en producción de nuevos pozos, en la reactivación y optimización de pozos existentes. Se podrá incluir dentro de la inversión el procedimiento determinado para el abandono de pozos», detalló la gobernación.

Con este programa, la provincia reintegra hasta 40% de la inversión efectivamente realizada en certificados de crédito fiscal que podrán ser aplicados para el pago del impuesto a los Ingresos Brutos locales y de las regalías hidrocarburíferas. La utilización del certificado de crédito fiscal tiene vigencia hasta el 31 de diciembre de 2025 y podrá ser prorrogado por el Poder Ejecutivo por un lapso de hasta tres años desde el vencimiento previsto en la ley.

Esta iniciativa se impulsó para revertir la realidad de los yacimientos petroleros, que implican un declive natural que requiere inversiones constantes en exploración y perforación para mantener niveles óptimos de producción. Uno de los desarrollos más prometedores se encuentra en «lengua» mendocina de Vaca Muerta, donde YPF avanza con la exploración de no convencionales.

Pero en paralelo se avanza con la licitación de 12 areas hidrocarburífras. Las primeras ofertas para el Sobre A se recibieron el 28 de junio pasado, tras una prórroga de recepción de ofertas. Allí se presentaron tres propuestas. En el Sobre B fueron cinco en total.

Las áearas en licitación abarcan la Cuenca Cuyana y la Cuenca Neuquina:

1- Zampal (permiso de exploración).

2- Malargüe (permiso de exploración).

3- Boleadero (permiso de exploración).

4- CN V (permiso de exploración).

5- Sierra Azul Sur (permiso de exploración).

6- Calmuco (permiso de exploración).

7- Ranquil Norte (permiso de exploración).

8- Bajada del Chachahuén (permiso de exploración).

9- Chachahuén Norte (permiso de exploración).

10- Payún Oeste (concesión de explotación).

11- Loma El Divisadero (concesión de explotación).

12- Puesto Molina Norte (concesión de explotación).

Una característica destacada de este proceso es la implementación del “modelo de licitación continua”. Esta nueva modalidad de proceso licitatorio tiene como objetivo central atraer compañías e inversiones que generen un incremento en la producción de hidrocarburos, priorizando la continuidad de la exploración y explotación racional y sostenible de los recursos convencionales y no convencionales, con el objetivo de mejorar la eficiencia, garantizando un proceso más ágil y competitivo.

Su principal ventaja es que suprime cánones extraordinarios, dejando la regalía en 12%, con el fin de atraer oferentes que enfoquen sus esfuerzos en los compromisos de inversión. Para las áreas de exploración, no se fija una inversión mínima. Se deja abierto a que el mercado decida y las inversiones sean atractivas.

Como en los estímulos fiscales, en el que los inversores recibían reintegros, esta modalidad termina repercutiendo en las arcas de la provincia, ya que se reactivan zonas petroleras y se generan más regalías para Mendoza.