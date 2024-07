La FIFA abrió una investigación sobre el video del festejo de la Selección Argentina tras ganar la Copa América

La FIFA anunció el miércoles la apertura de una investigación por el canto de jugadores argentinos contra la selección francesa durante las celebraciones en el autobús del equipo tras su victoria en la Copa América de fútbol.

El escándalo también llevó al Chelsea inglés a abrir un expediente disciplinario a su centrocampista argentino Enzo Fernández, que grabó y emitió en directo el video que causó el escándalo.

“La FIFA ha tenido conocimiento de un video que circula en redes sociales, y el incidente está siendo objeto de una investigación”, dijo en un comunicado el organismo rector del fútbol mundial.

“La FIFA condena con firmeza toda forma de discriminación, venga de donde venga, incluidos los jugadores, los hinchas y los responsables”, explicó la entidad que rige los destinos del fútbol mundial, a la que recurrió la Federación Francesa de Fútbol (FFF).

Después de la consagración de Argentina en la Copa América tras vencer a Colombia en la final, circuló un video en redes sociales donde aparecen varios jugadores argentinos en el micro del equipo realizando cánticos racistas contra los franceses antes de cortar la transmisión.

La versión completa había sido cantada por aficionados argentinos en un directo televisivo durante el Mundial de Qatar de 2022, en el que la Albiceleste se impuso a Francia en los penales. En ella se entonan frases como “juegan en Francia pero son todos de Angola”, y de Kylian Mbappé se dice que “su vieja es nigeriana” (aunque en realidad es franco-argelina), “su viejo camerunés, pero en el documento nacionalidad francés”.

Luego de conocerse estas imágenes, la Federación Francesa expresó su postura. “El Presidente de la Federación Francesa de Fútbol, Philippe Diallo, condena con la mayor firmeza los inaceptables comentarios racistas y discriminatorios proferidos contra jugadores de la selección francesa en el contexto de una canción entonada por jugadores y seguidores de la selección argentina tras su victoria en la Copa América y difundida en un vídeo en las redes sociales”, indicó en un comunicado.

Además, la entidad manifestó: “Ante la gravedad de estos comentarios chocantes, contrarios a los valores del deporte y de los derechos humanos, el pesidente de la FFF decidió recurrir a los tribunales a su homólogo argentino (AFA) y a la FIFA, además de presentar una denuncia por comentarios racistas y discriminatorios”.

El compañero de Fernández en el Chelsea, el defensor francés Wesley Fofana, reaccionó en la red social X (antes Twitter) con la frase: “Fútbol en 2024: racismo desacomplejado”. Es más, tanto él como otros futbolistas que se sintieron agraviados por el mediocampista de la selección argentina, dejaron de seguir a su compañero de club en Instagram. Ellos fueron: Malo Gusto y Axel Disasi, también franceses.

Frente a que la noticia recorrió el mundo, volante con pasado en River Plate publicó un mensaje en sus redes sociales para disculparse por la difusión del video publicado durante la celebración del título conseguido en los Estados Unidos.

“Quiero pedir disculpas sinceramente por un video publicado en mi canal de Instagram durante las celebraciones de la selección nacional. La canción incluye un lenguaje muy ofensivo y no hay absolutamente ninguna excusa para estas palabras”, indicó Enzo.

Y agregó: “Me opongo a la discriminación en todas sus formas y me disculpo por quedar atrapado en la euforia de nuestras celebraciones de la Copa América. Ese video, ese momento, esas palabras, no reflejan mis creencias ni mi carácter. Verdaderamente, lo siento”.

Por su parte, el Chelsea también se expresó frente al escándalo. En un comunicado que difundió a través de sus plataformas, indicó que “reconoce y aprecia las excusas públicas” del futbolista, pero igualmente anunció que puso en marcha un procedimiento disciplinario interno para analizar la situación.