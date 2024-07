Juan Pais: “No creo que el Código Electoral se sancione tal como fue presentado”

El pasado miércoles, el Ejecutivo Provincial presentó el proyecto del primer Código Electoral de Chubut frente a todo el arco político, durante el acto se indicó que el mismo quedaba abierto al debate y posibles cambios con la intención que sea aprobado y entre en funcionamiento para las elecciones 2027.

Tras la presentación, el diputado provincial del bloque Arriba Chubut Juan Pais indicó que “hay que estudiarla detenidamente, hay que esperar la opinión de los partidos políticos, lo cual es esencial, ya que no solo se trata de una reforma del Código Electoral sino también reforma de los partidos políticos”.

Más allá de ello, el legislador resaltó que “la intención es buena” aunque aclaró que “se debe analizar profundamente para que no termine beneficiando a un sector”. “Por algún motivo no se sancionó hasta ahora. Requiere consensos y para ser aprobada necesita la aprobación de las ¾ partes de la Legislatura”, dijo.

Para País es imperioso avanzar con el estudio de la norma ya que la misma “no puede estar hecha a medida de los intereses del Gobierno, vamos a analizar para ver dónde podemos aportar y qué podemos contribuir”.

En tanto, al ser consultado sobre la Boleta Única de Papel, el diputado opositor respondió que está de acuerdo, “pero no en la forma presentada” ya que plantea que figuren en la lista de diputados provinciales los primeros tres lugares “entonces la gente no va a saber qué se está votando” y por eso destacó que “si hablamos de transparencia debería tenerse en cuenta esto, ya que son 16 lugares que obtendría el partido o la alianza con más votos”.

Además, resaltó que el sistema de colectoras que pretende incluir el Ejecuto Provincial “le presenta ruido” y que las fechas de las elecciones que podrían ser a discreción del Gobernador o el tercer domingo de algún mes. “Hay varias cuestiones para pensar y analizar y eso lo realizaremos con gente especializada como corresponde”, dijo.

Al ser consultado por los tiempos de debate indicados en la presentación Pais aseguró: “Yo no me guio por los tiempos que diga el Gobernador, eso es un problema de él. El tiempo de discusión será el que tenga que ser. Cuando fue el tratamiento del Código Procesal Civil dijo que tenía que ser antes de mayo y se sancionó a fines de ese mes porque sino no daban los tiempos para hacer algo serio. Los títulos del diario son para los que leen el diario, no para los diputados”.

Por último, fue cauto a la hora de estimar el lapso en el que podría avanzar la propuesta y aseveró que “primero hay que buscar consensos y ver escuchar lo que opina cada sector. Pero no creo que el Código se sancione como fue presentado”.