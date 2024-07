Furor en redes por las líneas del “VAR” televisivo en Venezuela

La segunda jornada del Torneo Clausura 2024 venezolano tuvo un empate sin goles entre Academia Puerto Cabello y Portuguesa FC, un partido que llamó la atención por un incidente inusual más allá del marcador.

El encuentro celebrado en La Bombonerita terminó en una igualdad 0-0, pero obtuvo notoriedad en las redes sociales debido a una jugada controvertida. Al minuto 67, Darlon Rodríguez anotó un gol para Academia Puerto Cabello, que rápidamente fue anulado por el árbitro asistente debido a un claro fuera de juego. Sin embargo, lo que verdaderamente captó la atención fue la línea de fuera de juego marcada por la transmisión televisiva, la cual mostraba una diagonal absurda que reflejaba una posición habilitada del jugador.

Las imágenes del gol anulado y la peculiar línea de fuera de juego no tardaron en volverse virales. Usuarios en plataformas como X y Facebook comentaron en masa la insólita representación gráfica. Hubo quienes culpaban a los encargados del VAR por el error en la línea, sin embargo, posteriormente se confirmó que ese partido específico no contó con la implementación del VAR, lo que significaba que la línea fue un error de la transmisión televisiva. Según explicó el medio venezolano Meridiano, la línea fue trazada desde la TV oficial: “Cabe destacar que en este encuentro, como en algunos de los que se celebraron en esta segunda jornada, no hubo implementación del VAR, por lo que el fuera de juego es completamente independiente a las imágenes presentadas por la plataforma oficial de la liga”.

Sin embargo, ese mismo medio especificó: “Algunos especialistas de la Liga FUTVE consideran que hubo un fallo por parte del director de transmisión. Asimismo, se observa con preocupación la repercusión que tuvo dicha imagen”.

El tema se volvió tendencia en redes con críticas y aclaraciones, como la que realizaron desde el perfil venezolano @Foro_Todofutbol: “Creo que es importante aclarar que esto fue hecho por los encargados de la transmisión y no tiene nada que ver con el VAR. A los directores de las transmisiones de la Liga FutVe, por favor, no lo hagan de nuevo. Exponen y muy mal el producto”. La cuenta RojoYNegro también puntualizó en que no eran líneas trazadas por la herramienta tecnológica: “Información importante: No hay VAR actualmente en la liga de Venezuela. (Menos mal que no la fueron a ver)”.

Durante el partido, Puerto Cabello dominó en posesión, pero ambas escuadras tuvieron oportunidades claras para abrir el marcador. En la primera mitad, Portuguesa FC tuvo varias llegadas, aunque sin efectividad. El equipo local, por su parte, estuvo a punto de anotar en la segunda mitad cuando el colombiano Rodrigo Rivas estrelló un tiro en el palo, en lo que fue la oportunidad más clara del partido.

La confusión generada por la transmisión contribuyó a intensificar los debates sobre la necesidad de implementar el VAR de manera uniforme en todos los partidos de la primera división venezolana. A pesar de esta falla que se expuso en la transmisión, el árbitro asistente que anuló el gol de Darlon Rodríguez no cometió ningún error, ya que la posición adelantada era evidente sin la necesidad de líneas adicionales para determinarlo.

El empate sin goles entre Puerto Cabello y Portuguesa FC, en términos futbolísticos, dejó a ambos equipos con un punto que poco altera sus posiciones en la tabla (9no y décimo respectivamente), pero el incidente del gol anulado y la extraña línea de fuera de juego seguirá dando de qué hablar en los círculos de aficionados y especialistas, especialmente en un deporte donde cada detalle cuenta y los errores se magnifican.