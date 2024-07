Evangelina Anderson disfrutó Marbella de noche y cumplió el sueño a sus hijas

Evangelina Anderson se encuentra en estos momentos disfrutando de unas jornadas de vacaciones en Marbella, España, acompañada de sus padres y de sus hijos, en una zona con una fuerte historia en su vida, ya que allí nacieron Lola y Emma.

Anderson volvió a caminar por las calles de la ciudad en la que vivió años atrás junto con Martín Demichelis. La pareja se había radicado en España en 2017 cuando el actual DT de River jugaba en el Málaga, y en ese momento ambos se enamoraron de ese lugar. La jurado de Los 8 Escalones (El Trece) visitó los mercados típicos, las fuentes y restaurantes de la zona. Además, compartió un video con las imágenes, al cual tituló junto a dos emojis de corazón: “En donde nacieron mis niñas, Marbella”.

Cada una de las instancias de este recorrido es retratado en la cuenta de instagram de la modelo, que cuenta con más de 3.7 millones de seguidores. Allí, por caso, en las últimas horas fue posible verla con un sensual look que incluyó un chaleco blanco abierto, debajo contaba con un corpiño negro, además de un pantalón camel, con las respectivas gafas haciendo juego.

Pero la noche no sería solo de ella, ya que gracias a las instantáneas compartidas se la pudo ver junto con su hija Lola en el auditorio Starlite Occident para disfrutar de la actuación de Emilia Mernes, quien transformó el lugar en una inmensa pista de baile. Pero no quedaría todo allí, ya que de forma sorpresiva subió al escenario Duki, pareja de la cantante, para entonar juntos hits de la escena como: “En cámara lenta” y “Como si no importara”.

Incluso, para que la experiencia sea total, en una de las imágenes se puede ver a Evangelina junto con el Duki, además de otra acompañada de Emilia. Por su parte, Lola también tuvo la posibilidad de ser fotografiada junto con uno de sus ídolos, en este caso Duki.

La galería de imágenes compartida cosechó casi 60.000 me gusta además de más de 500 comentarios en menos de 12 horas. Allí, por caso, se pueden leer expresiones como “¿Quién dijo que lo perfecto no existe?”, además de “La mujer más linda de la Argentina, ¡lejos!”. Sin embargo, uno de los comentarios que llamó la atención de varios fue ese en que se le cuestionó: “¿Esa nena no tendría que estar en la escuela?”, a lo que la propia Anderson se ocupó de contestarle que “están de vacaciones hasta agosto”.

Otro de los cuestionamientos que la propia modelo prefirió dejar en claro era es uno que refería a que pese que viajó con las dos hijas, en la mayoría de las imágenes solo se ve a la menor, Emma, a quien cariñosamente se la conoce como “Abrojito”. Y lejos de molestarse por ese comentario, aclaró: “Lola está transitando la pre adolescencia y no le gusta que le saque fotos y que la exponga en redes, excepto que esté de acuerdo. Hay que respetarla. Me muero con tu observación”, acompañado de la figura de una risa y un corazón.

En la primera producción de fotos en la zona, aprovechando los días de verano, con buen clima, la modelo decidió salir a caminar junto a su padre. “Moviendo un poco el cuerpito con mi papá”, escribió la exvedette. Luego, descansó a metros del mar en un lujoso balneario. Con la energía recargada, siguió el paseo con su padre. Para esta segunda parte del trayecto, Anderson tituló un video en sus stories con la frase: “Con papá en mi querida Alameda”.

Por la noche, la artista también publicó la imagen de un postre que compartió con sus hijas. Mientras grababa una copa helada con galletitas con su teléfono, su hija le hacía una cobertura de chocolate derretido encima.