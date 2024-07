El presidente de Benfica aseguró que Di María seguirá en Portugal

Uno de los grandes interrogantes en este mercado de pases está puesto sobre el futuro de Ángel Di María, quien parecía haberse despedido del Benfica de Portugal antes de disputar la Copa América y el sueño estaba depositado en un posible retorno a Rosario Central. Sin embargo, entre medio se desarrollaron una serie de violentas amenazas en su ciudad natal que torcieron la historia.

En las últimas semanas se había filtrado que la decisión del Fideo era la de continuar en las Águilas portuguesas finalmente, pero ahora fue el propio presidente del club el que aseguró que está acordada su continuidad. “Sigue en el Benfica, ya está anunciado, Di María seguirá en el Benfica. Y como pasó hace un año, cuando Di María estaba en el Mundial y luego volvió para firmar un contrato, lo mismo pasará ahora. Di María es jugador del Benfica y eso está fuera de discusión”, aseguró Rui Costa en una rueda de prensa que reprodujo el diario local A Bola.

El ex futbolista de la institución, y actual mandatario, también explicó por qué decidieron ceder a Nicolás Otamendi para la selección argentina que disputará los Juegos Olímpicos a pesar de no estar obligados a hacerlo. “La decisión de autorizar a Otamendi para los Juegos Olímpicos es un poco un premio a la carrera de un jugador que lo ha ganado todo con la Selección. No es una cuestión de privilegio, pero hemos cedido a la petición de un jugador que lo ha ganado todo en su carrera y le falta este logro, tiene esta ambición, tiene la edad que tiene y por lo tanto… conocemos al profesional con el que estamos tratando y entendemos que debe ir a los Juegos Olímpicos. Aparte de eso, tenemos una plantilla suficientemente buena para afrontar la temporada y Otamendi volverá a ser un jugador clave para el Benfica”, señaló.

Tras ganar la Copa América, el Fideo salió al cruce de una cuenta partidaria del Canalla que había planteado que no iría al Gigante de Arroyito a recibir un homenaje. “Ángel Di María se encuentra en la ciudad desde hace algunos días y también fue invitado por la Comisión Directiva para que se haga presente en el Gigante, pero respondió que no podrá asistir”, fue el texto que fastidió al campeón del mundo, que respondió con dureza: “Qué manera de hacer campaña en contra mía. Por qué no se la agarran con los que no quieren que vuelva. Gracias”, les firmó.

Fue en todo este contexto, días antes de los partidos definitorios de la selección argentina en Estados Unidos, que su esposa Jorgelina Cardoso aseguró que no habían definido todavía los pasos a seguir en la carrera del delantero de 36 años: “Ángel hizo una pausa en tomar decisiones porque quería enfocarse solo en la Copa América, fue muy fuerte todo lo que nos pasó y las ofertas obviamente empiezan a caer de todos lados otra vez. Parece que tiene 20, le llueven ofertas como a los 23…”.

Y agregó por entonces: » “Sí… También, pero es un tema a analizar que él sabe que yo voy a bancar lo que él decida. Es un tema muy delicado que en realidad nunca hablé porque están en el medio mis hijas. No es pavada, la gente sabe la mitad, pasaron cosas que no se saben. Es un tema heavy. Es muy delicado. Entonces lo que él decida él sabe que voy a estar, decida lo que decida voy a ir atrás de él como lo hice siempre. Pero no sabemos, por mis hijas te juro que no se habló nada. Hizo una pausa”.