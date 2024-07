El homenaje especial que podría tener Ángel Di María en el partido de Argentina ante Chile por Eliminatorias

El Fideo podría llegar a viajar en la próxima fecha de septiembre para despedirse del público en el país. Evalúan si jugará o no

Ángel Di María se despidió a lo grande en Miami con un título bajo el brazo y una ovación que jamás olvidará. Tras ser reemplazado por Nicolás Otamendi al minuto 115 de la final ante Colombia, el Fideo rompió en llanto y dijo adiós al seleccionado nacional, que bordó una nueva estrella a nivel continental. Sin embargo, todavía podría llegar a tener un último adiós en el país.

“No sé cómo será exactamente, pero querían hacerle un partido despedida acá. La idea es buenísima, se lo merece él y la gente que lo quiere ver y no pudo viajar a la Copa América. A mí me gustaría y a Ángel también. Si eso se arma, va a venir encantado porque la gente lo quiere saludar y se lo merecen todos”, adelantó Jorgelina Cardoso, esposa de Di María, en diálogo con Radio La Red.

Lo que está en debate es si Lionel Scaloni lo tendrá en cuenta para jugar unos minutos en el duelo de septiembre ante Chile, próximo compromiso de la Selección por las Eliminatorias Sudamericanas camino al Mundial de Estados Unidos-México-Canadá de 2026. Se especula con que sea titular y al minuto 11 (en honor a su emblemático dorsal) sea reemplazado por un compañero.

Todavía no está definida la sede, aunque el estadio Monumental de River Plate tendrá ventaja sobre el resto por su capacidad, ni tampoco en qué equipo jugará Di María la próxima temporada, aunque todo hace pensar que permanecerá en Benfica de Portugal una temporada más.

Tras la conquista en Estados Unidos, el Fideo fue categórico y aseguró que no continuaría pese al pedido de sus compañeros y el público, al margen de sentirse vigente desde lo físico y futbolístico. Su mujer contó que había tenido la intención de retirarse de la Albiceleste después de ganar la Copa del Mundo en Qatar: “Ahí dijo hasta acá llegamos, pero sus compañeros le dijeron que le tocaba disfrutar. Por eso se quedó hasta esta Copa América. Pero ahí sí dijo que era esta Copa y ya está. Yo no quiero que se retire nunca, pero pienso que está bien la decisión que tomó”.

Por otra parte, Jorgelina contó detalles de la carta que su hija le dedicó a Angelito: “Yo no sabía que la había escrito. Estaba mirando el teléfono, la veo y le dije que no lo podía creer. Nos da mucha emoción. Ángel lagrimeaba, obvio que para él también fue una sorpresa. Fue muy feliz al entrar con sus hijas a los partidos de Copa América. Y en la final fue increíble”.

En tanto, recordó que en varias oportunidades tuvieron charlas íntimas cuando tambaleaba su sueño de triunfar en la Selección por las críticas desmedidas: “Muchas veces tuve que hablarle, fueron meses y años donde lo mataban y obviamente no es que siempre quiso dejar, pero fue muy duro porque le pegaban en el piso. Él estaba re mal porque perdía las finales, se lesionaba y nadie le tenía piedad. A él y muchos de sus compañeros. Un montón de veces lo sacudí porque no era momento de tirar la toalla. Al contrario, le tenía que dar más fuerzas. Fue muy difícil, pero lo logró”.

Finalmente anticipó detalles de lo que será la mini serie que relatará la historia de Di María: “Lloramos mucho grabándola. Le hacen recordar momentos duros de su infancia y también de grande por lo que sufrió ylas críticas. Creo que daba para más de tres capítulos y aparte falta porque todavía no se acabó su carrera. Como en toda película, tiene que haber una parte mala. No existe una en la que sea todo perfecto, así como en la vida real tampoco. Cuanto más se sufre, se disfruta el doble lo bueno del final”.