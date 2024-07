Andrés Nara saldrá en libertad después de 4 días detenido: cómo sigue la causa de violencia de género contra Alicia Barbarsola

El empresario permaneció en una comisaría de Tigre luego de que los vecinos lo denunciaran al escuchar gritos y ruidos en la casa que comparte con su esposa.Después de cuatro días detenido en la comisaría 1° de Tigre ,saldrá en libertad. El empresario está acusadocontra su pareja,El personal policial constató lesiones en el cuello de la mujer, por lo que actuó de oficio y ordenó la detención del padre de Wanda y Zaira en la dependencia policial del municipio de Zona Norte.Minutos antes del mediodía del martes,representante legal de los dos implicados, anunció que su defendido dejará en breve la comisaría.señaló en diálogo con Desayuno Americano (América). Además, afirmó que a Nara se le impuso unay que la causa se elevó a juicio. “Yo no me opuse así finalizamos lo antes posible y esto en dos o tres semanas va a estar finalizado”.Desde la puerta de la comisaría, dcomo lo documentan las fotos de Teleshow, Cipolla señaló que, según lo acordado, la actriz seguirá viviendo en la casa que compartían, mientras que Nara residirá en otra propiedad que no quiso precisar la dirección.aventuró el abogado.De acuerdo al testimonio del letrado, a NaraAdemás, recalcó que no fue Barbasola quien realizó la denuncia. “Aun así, sin la voluntad de la víctima, el fiscal puede continuar con la acción. Esto ocurre solo en Provincia de Buenos Aires”. En relación al suceso, aseguró que es falso que su defendida tenga lesiones en el cuello. “El médico le encuentraPor último, Cipolla destacó que, más allá de esta situación, Barbasola quiere estar con Nara. “A veces el Estado se apropia de los delitos, como si fuese el Estado la víctima. En este caso le provoca un prejuicio, porque ella está con picos de estrés porque lo quiere ver y no puede”, cerró.Desde que ocurrieron los hechos, la actriz se mantuvo en silencio, sin hacer declaraciones públicas hasta que comprometió su asistencia a LAM el lunes por la noche. Sin embargo, decidió no asistir al programa y“No hablé con ningún medio de comunicación porque no estoy en condiciones en estos momentos. Hoy tenía un mano a mano con él peroexpresó acerca de su problema de salud. “Tratando de estabilizarme. Pero cuando sea el momento va a ser con Ángel, que pueda explicar toda esta situación”, afirmó la pareja de Nara, quien dijo tener un aprecio especial por el conductor: “Lo quiero mucho, siempre estuvo cuando lo necesité”.Respecto a los hechos ocurridos durante el viernes, la bailarina en un principio manifestósin embargo, los agentes policiales activaron el protocolo y solicitaron en ese momento la presencia del SES Tigre de forma inmediata. En simultáneo, se había pedido la rápida intervención de la UFI Violencia de Género del municipio.De acuerdo a lo que reconstruyó Teleshow, de fuentes de la investigación, todo comenzó el viernes 19 de julio en el domicilio donde viven Andrés Nara (67) y Alicia Barbasola (35) desde hace aproximadamente dos años. Desde la casa, ubicada en la localidad de Tigre, en la provincia de Buenos Aires, se escucharon gritos y situaciones de violencia doméstica que alertaron a una vecina, quien llamó de inmediato al 911. Tras el arribo de un patrullero, ambos fueron trasladados a la comisaría Tigre Seccional Primera.“Empezaron a discutir en el hall delantero de la vivienda y la cosa se fue de tema, al punto de que él la redujo en el piso ycontó a este medio uno de los investigadores que accedió al expediente. Producto del accionar violento de Nara, la víctima sufrió un hematoma en la región malar derecha del rostro, que más tarde fue caracterizada como “lesión leve”.El caso, caratulado como “Lesiones y amenazas” lo investiga la UFI especializada en Violencia de Género de Tigre, del Departamento Judicial de San Isidro, a cargo de Pablo Menteguiaga.

Si sos víctima o conocés a alguien que sufra violencia de género podés llamar al 144 o escribir por WhatsApp al +5491127716463 para atención, contención y asesoramiento las 24 horas.