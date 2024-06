De la Torre, el funcionario de Pettovello despedido: «Tengo las manos limpias»

El escándalo de los alimentos no repartidos por el Ministerio de Capital Humano continúa. El exsecretario de Niñez y Familia, Pablo de la Torre, despedido y denunciado «por falta de transparencia» por Sandra Pettovello, se defendió este sábado en su cuenta de X: «Tengo la conciencia y las manos limpias».

Un día después de su despido, De la Torre ratificó su inocencia y le echó la culpa a supuestos «kirchneristas infiltrados en el gobierno». A pesar de la denuncia que le hizo Sandra Pettovello, mantuvo su fidelidad a la ministra de Capital Humano.

«Tengo la conciencia y las manos limpias. Me enorgullece haber dado junto a la ministra Petovello la batalla contra los gerentes de la pobreza. No me voy a dejar amedrentar por los kirchneristas infiltrados en el gobierno. Muerto antes que sucio», publicó en su cuenta de X.

La denuncia de Sandra Pettovello contra Pablo De la Torre

La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, denunció al ex secretario de Niñez y Familia, Pablo de la Torre, ante la Oficina Anticorrupción por «falta de transparencia» en el cuidado y distribución de los alimentos que permanecían en galpones: «No trabajamos con gente que no tengamos el 100% de confianza».

Este viernes, la titular de la cartera ordenó la entrega inmediata de los alimentos de próximo vencimiento y, además, dispuso el despido de De la Torre por no informar al respecto de la situación de esta mercadería. El ahora exsecretario de Niñez y Familia era uno de los pocos funcionarios que se mantenía desde el organigrama original del Ministerio de Capital Humano, que se encuentra erosionado por las renuncias y movimientos de direcciones.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, dio los motivos oficiales que llevaron al despido de De la Torre: «Con de la Torre surgieron dos temas: hay un tema que implica efectivamente problemas en la gestión y la información que requería la ministra Petovello sobre algunas cuestiones, entre ellas algún detalle adicional que había requerido la ministra en relación a temas de alimentos que no estaba obteniendo».

Los dos principales gremios estatales, UPCN y ATE, criticaron a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, por el escándalo de los alimentos no entregados y denunciaron las políticas de este Gobierno que están generando una «catástrofe social».

«Hola la Secretaría de Niñez y Familia (exMinisterio de Desarrollo Social) no sólo está acéfala, sino que es objeto del desgobierno organizado por la actual gestión», denunció la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).

«El Ministerio de Capital Humano informa ahora mediante un comunicado, que los alimentos (que están en depósito de Villa Martelli) serán repartidos por las fuerzas armadas. Esta tarea no se puede realizar sin acompañamiento y experiencia de los trabajadorxs formados y con conocimiento de las realidades en cada territorio«, señaló ATE.

Por su parte, la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) salió a defender el trabajo que históricamente llevaron adelante los empleados del exMinisterio de Desarrollo Social. «Que nadie se confunda: la inoperancia, desidia y miseria planificada por parte de un gobierno no debe manchar el buen nombre de lxs trabajadorxs ni el histórico compromiso de nuestro pueblo. Al pueblo nos debemos«, afirmó el sindicato conducido por Andrés Rodríguez.

El título del comunicado de UPCN resume su critica al Gobierno de Javier Milei: «Los únicos responsables son los funcionarios. Con el hambre del pueblo, ¡no!

