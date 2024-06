Asciutto: «A las escuelas de Trelew van chicos sin comer, la gente tiene hambre»

El concejal de Trelew Daniel Asciutto (Frente de Todos) puso en crudas palabras la dura realidad que atraviesan muchos niños y jóvenes de la ciudad: aseguró que muchos de ellos asisten a la escuela sin haber comido, según el relevamiento que realizó personalmente.

El edil elogió los cambios logrados hasta ahora por el intendente Gerardo Merino, pero dejó ver sus reparos: «La ciudad se ve un poco más ordenada. Todos los jueves hay licitación de baches, se va cumpliendo. Hasta acá estamos. Pero sí he hecho relevamientos en las escuelas y los directivos nos dicen que van chicos sin comer«.

«Hay partidas de Provincia por las que pedí informes para ver qué están haciendo. La parte social es la que está fallando un poquito. La gente la está pasando mal, tiene hambre. Todos los días viene alguien que no tiene para pagar el gas o la luz«, aseguró.

En diálogo con AzM Radio, Asciutto elogió la labor conjunta del cuerpo legislativo trelewense: «Entre los diez concejales venimos trabajando en conjunto. Tenemos la mirada de que todos tenemos que trabajar para Trelew, que está en una situación compleja en lo social y económico. Siempre buscamos el diálogo para mejorar esta ciudad que tan mal estaba».

«La gente la está pasando muy mal y creemos que no es momento para chicanas y peleas políticas. La gente nos votó y tenemos que trabajar seriamente. Cada uno tiene sus posturas, tenemos nuestras diferencias pero siempre llegamos a buen término«, dijo.

El concejal no oculta su amistad: «Yo, como siempre dije, soy amigo de Gerardo. Tenemos una relación de muchos años. Lo que tengo que apoyar, lo apoyo. Pero cuando veo que algo no me gusta, lo hablo con él. Hay un montón de cuestiones que no hemos acompañado. Pero estamos para laburar para la gente».