Sastre se mostró a favor de la baja de la edad de imputabilidad en la Argentina

El intendente de Puerto Madryn, Gustavo Sastre, se sumó al debate sobre la baja de la edad de imputabilidad de menores a partir de los 14 años. “Si tienen la capacidad para cometer un asesinato, como el que cometió el joven de Comodoro Rivadavia, tienen que pagar por las consecuencias”, dijo el mandatario municipal.

Estas palabras llegaron tras que fuera consultado sobre la llegada del presunto autor del asesinato de Gonzalo Huenchur de Comodoro Rivadavia, ocurrido la semana pasada. Según la información que circuló en las últimas horas el menor de 15 años estaría viviendo con su tía en el barrio Nueva Chubut.

“Creo que no es lugar adecuado donde debe estar el menor. Tiene que estar en una cárcel, estamos hablando de un asesino. Los vecinos no tienen que compartir un sector con esta persona”, fustigó el Intendente de la ciudad del Golfo y luego agregó: “Respeto la decisión que se tomó por parte de la Justicia, pero no la comparto”.

Además, Sastre resaltó que “por más que sea menor, no deja de ser un asesino. Tiene que estar en el lugar que corresponde, que es un cárcel”.

Tras estos dichos, fue consultado sobre el debate que se viene dando en la Argentina sobre la baja de la edad de imputabilidad y respondió: “Mi postura es muy clara. Si tiene la capacidad para cometer un asesinato aberrante, como lo cometió este joven Comodoro a un chico que iba a estudiar, tiene que pagar por las consecuencias de lo que hace. No tenemos que dar más vueltas”.

“No tenemos que dar más vueltas, uno entiende totalmente la resocialización y tratar de poder volver a la persona a los cauces naturales, pero mientras tanto causó un daño terrible a la sociedad, asesinó a un joven y nosotros, mientras tanto tenemos que darle la posibilidad de que viva como una persona prácticamente normal, en una vivienda, cuando tendría que estar encerrado en una cárcel”, dijo.

Por último, sostuvo que “un adolescente de 14 años empieza a tener otra visión de la vida y también puede saber muy bien distinguir qué está bien y lo que está mal”.