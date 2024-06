La psicología forense y su aporte a la investigación criminal

En los últimos años, se ha incrementado el número de profesionales psicólogos en varios países que colaboran desde su profesión a la investigación criminal. Al respecto, el Ministerio Público Fiscal del Chubut, cuenta con un departamento de Psicología Jurídica que conduce actualmente el licenciado Daniel Schulman. Se trata de un grupo más de trabajo, como parte de los Equipos Técnicos Multidisciplinarios, organismo de profesionales especializados de distintas ramas, dependientes de la Procuración General del Chubut. Estos equipos de profesionales de distintas disciplinas están organizados por departamentos, coordinados y preparados para intervenir en las investigaciones que llevan a cabo los fiscales, en toda la Provincia, con el objetivo de contribuir y dar soluciones. Trabajan bajo la órbita del Procurador General, Jorge Miquelarena.

En Chubut se destacan los aportes que se hacen en los casos de delitos de violencia de género y abusos sexuales. En estos procesos, el aporte de la psicología es fundamental para detectar los indicadores de cualquier tipo de violencia sufrida por la víctima, como así también la toma del testimonio bajo el dispositivo de Cámara Gesell.

Por otro lado, desde el año pasado y en el marco de la permanente actualización de su ámbito de incumbencia, se efectúan aportes desde la Psicología en los casos de Juicios por jurados. En este sentido, no solo en la preparación del cuestionario que se suministra al potencial jurado (donde se busca conocer sus actitudes, valores, intereses, y motivaciones para ser parte o no del jurado), sino también en la perfilación e identificación de líderes positivos y negativos que eventualmente formen parte de ese cuerpo colegiado.

Complemento de las disciplinas tradicionales

Existe una profusa bibliografía de tratados y manuales, como así también revistas especializadas en la temática, donde se abordan estas cuestiones, desde ópticas diversas y con matices bien delimitados, demostrando, que los aportes de la Psicología a la Investigación Criminal son varios. Igualmente, hay que dejar en claro, que esta ciencia es sólo un aporte más a las técnicas o disciplinas tradicionales.

Por un lado, se realiza un gran aporte a través de la detección de mentiras o engaño en entrevistas que se toman a testigos en pos de lograr averiguación sobre un hecho delictivo. Aquí, el profesional psicólogo se nutre de varios indicadores tanto verbales como no verbales, para poder dilucidar no sólo si la persona puede o no estar diciendo la verdad, sino también, las emociones que presenta durante su relato, y si las mismas se condicen o no con el contenido del mismo.

Perfiles y autopsias psicológicas

En el mismo sentido, otro gran aporte tiene que ver con la perfilación criminológica, que lejos de agotarse en los clásicos perfiles sobre criminalidad serial, también se puede aplicar esta técnica en casos de difícil resolución, que no presenten características de ser un eslabón de una cadena de crímenes en serie. Es decir, que la perfilación criminológica, aporta datos y analiza el crimen desde una óptica diferente a las clásicas disciplinas, siendo que los resultados de su análisis, pueden abrir nuevas líneas de investigación, o bien, fundamentar otras ya en curso con mayor fuerza.

No se debe perder de vista también la técnica de autopsia psicológica, que tiene una inserción importante en lo que hace al análisis victimológico de quien resultara víctima de un hecho delictivo o que se presuma lo haya sido (como en casos de desapariciones). Esta herramienta que debe ser utilizada por profesionales psicólogos brinda una serie de elementos para conocer más en detalle el funcionamiento psíquico de la víctima, como así también datos sobre ella que puedan llegar a dilucidar qué relación pudo haber llegado a tener con el victimario como así también la dinámica entre los mismos durante la comisión del delito.

Las entrevistas

También existe una metodología de entrevista, llamada entrevista cognitiva, que se basa principalmente en las bases neurológicas de la memoria, cuya finalidad es lograr que el recuerdo de un testigo sea lo más fiel posible al hecho objetivo, a los fines de que la información que pueda suministrar a los investigadores sea fidedigna y oriente en la instrucción del caso. A tales fines, la metodología de tal entrevista escapa a la de las entrevistas tradicionales. Es más larga en su duración, pero a través de la reactivación de diversas redes neuronales de la memoria, se puede acceder a información que el testigo no recordaba.

La actividad en Chubut

El Departamento de Psicología Criminal es conducido por el licenciado Daniel Schulman y cuenta con una delegación en Puerto Madryn a cargo de la licenciada Mariana Pastor que también asiste a los funcionarios de fiscalía y fiscales federales en las investigaciones criminales desde la psicología jurídica forense como disciplina auxiliar.

Las tareas que se realizan son las de perfilación de la víctima, análisis de la credibilidad del testimonio en casos de abuso sexual infantil, toma de testimoniales en Dispositivo de Cámara Gesell.

En cuanto a la Perfilación de Autor, se realizan análisis comportamiento criminal, análisis geográfico del delito, análisis comparativos de casos, de motivación criminal y asesoramiento a fiscales en el marco de las investigaciones criminológicas y judiciales. (Fuente: MPFChubut)