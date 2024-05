Grupo de Ongs busca fondos para comprar 133 mil hectáreas

Un grupo de organizaciones internacionales lanzaron campaña “Conserva Puchegüín” para recaudar 78 millones de dólares, los cuales serán destinados a la compra un territorio de más de 132 mil hectáreas ubicado en la Patagonia chilena. La idea es crear un área protegida entre Argentina y Chile, proyectado a la altura de la Comarca andina y a escasos kilómetros de El Bolsón y Bariloche.

El sector que desean adquirir es conocido como hacienda Puchegüín y se trata de una antigua propiedad privada de 132.995 hectáreas, ubicada en la comuna de Cochamó (Región de Los Lagos), en el sector norte de la Patagonia chilena. Este territorio comparte unos 80 kilómetros de frontera con Argentina y se ubica entre el parque nacional Nahuel Huapi y el parque nacional Lago Puelo.

¿Por qué el interés de adquirir esta propiedad?

Las entidades involucradas señalan que el ecosistema del lugar presenta un “buen nivel de conservación”, dado lo inaccesible de su topografía. Sin embargo, el interés por desarrollar complejas obras hidroeléctricas y el riesgo de los incendios forestales, encienden una señal de alerta.

La campaña busca recaudar 78 millones de dólares que, junto con asegurar la compra del área, permitirían diseñar un plan de conservación y gestión de este territorio, que involucre el desarrollo económico sostenible de la comunidad local, así como la habilitación de infraestructura y servicios necesarios, todo a implementar en un plazo estimado de siete años.

“La idea es que con la cantidad de hectáreas protegidas del lado argentino y las ubicadas en Chile, se pueda conformar un núcleo de áreas protegidas de 1.600 hectáreas entre ambos países. Queremos desarrollar un proyecto de conservación que permitiría unir estos ecosistemas, y que no haya un espacio entremedio con algún tipo de proyecto nocivo”, precisaron.

La compra del territorio implicaría tan solo 63 millones de dólares. Se trata de un costo alto, pero dado la gran extensión de tierras, el valor por hectárea rondaría los 350 dólares. A eso se le sumarían otros 15 millones para el desarrollo del programa de infraestructura, educación, servicios sociales y capitación.

Los organizaciones de la campaña (Puelo Patagonia, The Nature Conservancy, Freyja Foundation, Patagonia Inc. y Wyss Foundation) aseguran que llevan alcanzado un 30% de la meta final de la campaña. El plazo para cumplir el objetivo es de tan solo dos años, plazo estipulado por lo actuales propietarios.