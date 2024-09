George Lucas en Cannes: “No hago el tipo de películas que ganan premios”

George Lucas y el Oscar

George Lucas llegó a la costa francesa para recibir una Palma de Oro honorífica, una versión del máximo galardón del festival. A pesar de haber recaudado miles de millones en taquilla, el director estadounidense nunca ha ganado un Oscar. “Siempre es estupendo que te reconozcan”, declaró y agregó: “Obviamente tenemos muchos fans y todo ese tipo de cosas. Pero en términos de premios, ¡yo no hago el tipo de películas que ganan premios!”.

Debut en Cannes

Lucas acudió por primera vez a Cannes en 1971 con su vanguardista película de ciencia ficción THX 1138. Fue un fracaso de taquilla, y el estudio Warner Bros se negó a pagarle el viaje a Francia cuando fue seleccionada para el festival. Él se pagó el viaje y llegó mientras estaba “lloviendo a cántaros”. “Pudimos ver la película. Nos colamos. No teníamos entradas. No teníamos nada. Simplemente entramos”, comentó.

Años después, los periodistas le preguntaron por qué no había asistido a la rueda de prensa de la película: “No sabía que había una”, respondió.

La guerra de las galaxias

THX 1138 se convirtió en “un clásico de culto, porque la gente se ponía ácido y la veía”, recordó Lucas. Su siguiente película, American Graffiti, también fue inicialmente odiada por su estudio. Pero llegó a recaudar más de 100 millones de dólares.

Lucas recordó cómo entonces se le acercó un ejecutivo de la Fox, ofreciéndole hacer “lo que quieras… ¿tienes alguna otra película?”. “Dije: ‘Bueno, tengo una especie de fantasía de ciencia-ficción, una loca película de los años 30… Perros conduciendo naves espaciales y cosas así’”. Sorprendentemente, aceptaron. El resto es historia.

John Williams

Podría decirse que el fenómeno de La guerra de las galaxias no existiría sin la épica partitura del compositor John Williams. Estuvo a punto de no ocurrir de no ser por la intervención de “Steve”, es decir, Steven Spielberg.

Spielberg recomendó a Lucas que tuviera en cuenta a Williams, que por aquel entonces era conocido en la industria como “un tipo de jazz”. Afortunadamente, Spielberg convenció a Lucas de que Williams podía darle el tratamiento clásico que quería. “Cuando la oí con toda la orquesta, pensé: ‘Dios mío’”, recordó Lucas. “El sonido es la mitad de la película… Es la salsa secreta”.

Odio a las precuelas

Lucas volvió a La guerra de las galaxias en 1999 con Episodio I – La amenaza fantasma. “Los críticos y los fans que tenían 10 años cuando vieron la primera… La odiaban”, admitió. El director comparó el odio que suscitaba su bobalicón compañero alienígena Jar Jar Binks con la aversión inicial de los adultos hacia el droide C3PO y los entrañables Ewoks de la trilogía original.

Star Wars “es para niños de 12 años”, dijo Lucas. “Es una película para niños. Siempre ha sido una película para niños”.

Críticas a la diversidad

George Lucas también rechazó las críticas a La guerra de las galaxias por ser demasiado blanca y demasiado masculina. “La mayoría de la gente son extraterrestres”, remarcó. “Aunque sean grandes y peludos, o aunque sean verdes… La idea es que todas las personas son iguales”.

En cuanto a las sugerencias de que en las películas faltan mujeres, Lucas preguntó: “¿Quiénes creen que son los héroes de esas películas?”. “¿Quién crees que era la princesa Leia? Es la jefa de la rebelión”.

Fuente: AFP