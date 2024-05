Descubren una nueva criatura marina en el fondo del océano

En una expedición científica en el Mar de China Meridional, investigadores a bordo de un submarino hicieron un descubrimiento significativo. Durante una serie de inmersiones realizadas en marzo de 2021, se encontró una nueva especie de criatura marina que cautivó a la comunidad científica. El hallazgo fue publicado el 3 de mayo de 2024 en el “Raffles Bulletin of Zoology”.

Nombrada Gordonopsis mazupo en honor a Mazu, la Diosa o Abuela del Mar en la mitología china, esta especie fue apodada el “cangrejo portador de Mazu”. El cangrejo se distingue por su tamaño considerable, con un cuerpo que mide aproximadamente 1.2 pulgadas de largo y patas que superan las 3.5 pulgadas, alcanzando una envergadura total de más de 8 pulgadas.

Lo que hace particularmente notable a esta criatura marina son sus patas muy largas y sus garras en forma de cuchilla, cubiertas de espinas. Estas características no solo son impresionantes, sino que también sugieren adaptaciones únicas para la vida en las profundidades marinas. El animal fue encontrado a unos 2900 pies bajo la superficie, sobre un coral de bambú, lo que destaca la biodiversidad oculta en las profundidades del mar.

Este descubrimiento subraya la rica biodiversidad del Mar de China Meridional, una región marítima que fue objeto de numerosos estudios científicos y disputas geopolíticas. Encuentros como este con nuevas especies proporcionan información valiosa sobre los ecosistemas marinos profundos y sus habitantes poco conocidos.

El equipo de investigación, compuesto por Peter Ng y Xinming Liu, abrió una nueva ventana al conocimiento del vasto y misterioso mundo submarino. Sin embargo, todavía no se realizó un análisis de ADN de esta nueva criatura marina, lo que podría ofrecer aún más detalles sobre su taxonomía y evolución.