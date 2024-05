“Chubut Alquila”: los dos proyectos de Pais para facilitar el acceso a viviendas

El diputado provincial Juan Pais, autor de dos proyectos de ley de que tienen como objetivo facilitar el acceso a la locación de inmuebles para habitación, explicó en qué consisten ambas iniciativas, que abordan la cuestión desde el punto de vista impositivo y el aspecto crediticio.

“No se trata de un proyecto de ley integral sobre los contratos de locación, porque eso no es materia de la Legislatura Provincial, no es de nuestra competencia. Pero sí, viendo que es una de las principales problemáticas de los ciudadanos de Chubut, y analizando los datos del Censo 2010, comparados con los del Censo 2022, advertimos algo que ya nos decía el sentido común pero que nos faltaba respaldar con datos: la problemática habitacional se ha agravado en todo el país, pero en Chubut en particular”, explicó el legislador.

En diálogo con AzM Radio, Pais hizo un recuento de los informes estadísticos oficiales: “En 2010 teníamos casi un 20% de problemas de acceso a la vivienda, pero para el 2022 ya estábamos arriba del 40%. En este marco, viendo lo difícil que se le hace a la gente sostener un contrato de locación, advertimos que el momento más traumático es al inicio, porque normalmente hay que pagar depósito, una comisión inmobiliaria, y otros gastos”.

“Presenté dos proyectos. Uno busca que el Estado Provincial exima del impuesto de sellos a las partes que firman el contrato de locación para vivienda. Incluye al locador, por cuanto hay que estimular a que se ofrezcan bienes en el mercado inmobiliario para vivienda. Hoy, por un tema de costos, hay mucha gente que alquila los inmuebles pero por día, por Airbnb o alguna otra plataforma”, reconoció.

El otro proyecto pretende crear Chubut Alquila: “Es un programa a través del Banco del Chubut, a los efectos de que el banco destine parte de su cartera crediticia a créditos personales, con tasas bajas pero que no generen pérdidas al banco, de modo tal que pueda prestar hasta dos veces el valor del cánon locativo y que sea devuelto en 12 cuotas”.