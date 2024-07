Trabajadores y autoridades encabezan acto de ATE en el Ministerio de Economía

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) encabeza desde este viernes a las 11 un nuevo paro y cese de actividades por parte de los trabajadores estatales, quienes se encuentran en el Ministerio de Economía para reclamar por los despidos masivos.

La medida de fuerza se lleva a cabo después de que, encolumnados detrás del titular de la organización sindical, Rodolfo Aguiar, los empleados estatales tomaran los ministerios y edificios públicos y protagonizaran un cruce con efectivos de la Policía Federal, Prefectura y la Gendarmería.

En sus redes sociales el Secretario General de ATE Nacional destacó que «al final los estatales entramos de manera masiva y simultánea como había convocado ATE. Me tocó presenciar uno de los momentos más conmovedores desde que asumí esta alta responsabilidad. Los despedidos ingresaban abrazados y llorando«.

Paro de ATE: tensión por el operativo policial en Plaza de Mayo

Cerca del mediodía, cuando la columna de ATE caminaba por Plaza de Mayo hacia el Ministerio de Economía, los trabajadores se enfrentaron con la Policía de la Ciudad de Buenos Aires después de que las autoridades aplicaran un operativo con una gran cantidad de efectivos para limitar la marcha.

Durante el acto, los referentes de ATE pidieron a las autoridades de UPCN, el otro gremio que agrupa a trabajadores estatales, que se sumen al reclamo y exigieron la reincorporación de todos los trabajadores cesanteados. Además, instaron a la oposición que rechace en el Congreso el DNU 70/2023 de desregulación de la economía.

El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, destacó el «contundente» paro en todo el país y reclamó al Gobierno que «publique el listado de los ñoquis». «Si el Gobierno no publica un listado con los supuestos ñoquis, tiene que determinar la reinstalación y el inmediato pago de las remuneraciones a todos los despedidos, porque hasta aquí no ha podido acreditar en ningún caso la causal invocada de la ´no prestación de servicios´», expresó.

Y añadió: «Resulta imperiosa la justificación de los despidos, ya que ha sido el propio Estado Nacional el que puso en revisión la planta transitoria. Debe existir una decisión fundada. Está quedando claro que el Gobierno nunca llevó adelante ni auditorías, ni relevamientos, y que tampoco verificó la asignación de funciones a cada agente. Con el despido de trabajadoras y trabajadores con 5, 10 y hasta más de 20 años de antigüedad quedó demostrado que no se trata de empleados que cumplen tareas estacionales o temporarias», agregó.

Pablo Moyano amenaza con un paro nacional de Camioneros para el próximo lunes

El titular de Camioneros y cosecretario general de la Central General de los Trabajadores (CGT), Pablo Moyano, amenazó con un nuevo paro nacional para este lunes si el Gobierno no homologa el último acuerdo salarial que el sindicato pactó con los empresarios: “No se va a mover una hoja en todo el país”.

En declaraciones televisivas, el dirigente sindical exigió el cumplimiento del pago con aumento de salarios: 25% en marzo y 20% en abril. “Si el 8 de abril, que es el lunes, no se confirma el aumento del 25% que se firmó para marzo, no se va a mover una hoja, una pluma en todo el país. Va a haber un paro general desde el gremio de Camioneros defendiendo lo que se firmó hace un mes y todavía no se ha homologado”, afirmó.

En marzo, la Federación Nacional de Trabajadores Camioneros, que conduce Hugo Moyano, llegó a un acuerdo con los representantes de las cámaras empresariales y logró un aumento salarial del 45% en dos tramos, a cobrar un 25% en marzo y un 20% en abril.

Fuente: Ámbito.