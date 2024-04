El inesperado jugador que ya vende más camisetas que Kylian Mbappé en el PSG

Si bien el crack francés sigue siendo líder en tiendas físicas, en las plataformas online es superado por Lee Kang-In.

No es una novedad que la máxima estrella de París Saint-Germain es Kylian Mbappé, sobre todo desde las salidas de Neymar a Al-Hilal y, fundamentalmente, de Lionel Messi a Inter Miami. Sin embargo, el que más camisetas vende de manera online no es el crack francés, sino que lo supera Lee Kang-In.

El surcoreano de 23 años llegó proveniente de Mallorca a cambio de 22 millones de euros (récord para el club español) y se volvió una pieza importante para Luis Enrique en el PSG, pero además se volvió furor entre los hinchas y pudo suplir la pérdida en merchandising por las salidas de Leo y Ney.

«El primero en el ránking de ventas es Mbappé, luego está Lee Kang-In y en tercera posición Warren Zaïre-Emery«, explicó un empleado de una tienda física. Pero además, desde el club de la capital francesa informaron que el nacido en Incheon es el líder entre los pedidos a través de las plataformas online. «La mayoría de los pedidos proceden de Corea del Sur. Realmente domina los ránkings de ventas en Internet. Hay una verdadera manía por Lee Kang-In», expresaron.

La salida de Mbappé, una hipótesis sobre la baja en las ventas

Más allá de que la mayoría de las ventas de camisetas en tiendas físicas las lidera Kylian Mbappé, el hecho de que no esté primero en ventas online podría explicarse a raíz de su inminente salida. El contrato del crack francés culmina a mediados de 2024 y ya anunció que no hará uso de la cláusula para extenderlo por una temporada más, no renovará su vínculo y se irá en condición de libre. Si bien su futuro es una incógnita, todos los caminos conducen a Real Madrid.