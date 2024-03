Claudio Vidal se hace ilusiones con que Milei «desista de privatizar YCRT»

El Gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, dialogó con distintos medios digitales de la Cuenca Carbonífera y fue contundente al momento de sostener el apoyo para con la empresa YCRT. Además, remarcó el potencial de Palermo Aike, el retiro de YPF y la actualidad de la Caja de Previsión Social.

“Estamos haciendo gestiones para defender algo que entendemos que hay que defender porque corresponde, porque es una cuestión incluso de patriotismo teniendo en cuenta la ubicación geográfica de nuestra empresa YCRT y me pongo al frente del reclamo, más allá de que sea una decisión nacional el destino de esta empresa, quiero que sepan que voy a pelear y voy a defender esto hasta las últimas consecuencias porque estamos convencidos de que hay decisiones que tiene que tomar un gobierno en beneficio del pueblo siempre”, expresó.

Y agregó: “Quiero aclarar y agradecer el acompañamiento de los gobernadores de la Patagonia, que una vez que comenté el tema, que instalé el tema en el grupo de gobernadores con el cual dialogamos todos los días o durante la semana, rápidamente se hicieron eco de este reclamo genuino como argentinos y se sumaron al respaldo de la empresa YCRT. Y después algo que yo lo veo de forma positiva, que el gobierno nacional se haya corrido un poquito de ese no rotundo y por lo menos haya tenido la predisposición de comenzar a recibirnos a través de sus distintas áreas para poder tratar este tema que sabe que para nosotros realmente es muy pero muy importante y ojalá que podamos llegar a buen puerto sin un mayor conflicto y Nación desista de esta decisión de privatizar la empresa”.

De igual manera, señaló: “Me parece a mí que la empresa tiene que seguir funcionando como unidad económica de la forma que está conformada y no comenzar a desglosarla porque pueda llegar a haber algún interesado en quedarse con parte de lo que es YCRT. Yo en esto voy a ser muy claro, no es responsabilidad de los trabajadores que esto no haya dado los resultados que se esperaban o que el país necesitaba, acá hubo muchos errores y creo que por primera vez tenemos que decir las cosas como son. Todas las intervenciones que pasaron generaron un desmanejo total de los fondos públicos que año tras año aportaba el gobierno nacional. En la empresa YCRT lo que hubo fue un exceso total y asqueroso de corrupción que nos llevó a estar en esta difícil. Lamentablemente la destruyeron, la perjudicaron y lamentablemente nos condenan en el futuro, pero quiero que sepa el pueblo de la cuenca carbonífera que estoy al frente, que no me corro un centímetro por defender esta actividad”.

Seguidamente, señaló: “Me hago cargo de decir que no estoy de acuerdo con los hechos de corrupción de los distintos gobiernos que pasaron en la administración de YCRT, pero también me hago cargo de decir que mientras que estábamos trabajando con los dos intendentes en Buenos Aires, había un grupo de políticos que desde la oscuridad trabajaban para tratar de confundir a los trabajadores y que generen un conflicto en Casa de Gobierno en Río Gallegos. Bajo ningún punto de vista voy a permitir que avancen en este tipo de locuras que atentan contra la paz social y contra el beneficio de la totalidad de los trabajadores de YCRT porque son más de 2.000 almas y son dos pueblos que dependen de esta actividad”.

Tras ser consultado por los próximos trabajos y reuniones, adelantó: “Ya convoqué a los sindicatos a una reunión muy seria con ideas muy claras de qué es lo que sucedió durante estos días y cuál es nuestro plan de trabajo de acá para adelante. Tenemos otro conflicto también que son 1.800 telegramas de despidos en el sector de las represas y también el conflicto petrolero con YPF que tomó la decisión de comenzar a embarcar para zarpar, paralizando el 50% de la perforación de los pozos y necesitamos tiempo y trabajo organizado para resolver esta situación porque la provincia está complicada por la mala administración de todos estos años, por el exceso de corrupción”.

Por otra parte, en relación a la Caja de Previsión Social, indicó: “Esta provincia tiene la Caja de Previsión y la mayoría de las provincias del país se hace cargo Nación a través del ANSES y en Santa Cruz se hace cargo el Estado y el Estado somos todos. Todos los meses para cubrir las jubilaciones de nuestros jubilados tenemos que recurrir al tesoro provincial y para todos esos que muchas veces reclaman y se quejan sin fundamentos les pido un poco de coherencia y que se informen. Lamentablemente, nos guste o no, en la provincia hoy llegan menos fondos y además de eso, nos encontramos con otro grave problema que es la recaudación privada en concepto de producción, petróleo, gas, minería, que es oro y plata y la totalidad del ingreso de esos sectores ocupan el 23% y tenemos que volver a producir a través de esquemas que logremos de incentivo en inversión, de generar esquemas de productividad, volver a fortalecer nuestras distintas actividades, como la actividad pesquera, lograr que se trate más del 20% del producto total en tierra para generar valor agregado y lograr que si se va a YPF porque no está invirtiendo, vengan 10 empresas a invertir para generar un esquema de competencia que nos permita tener más bases”.